«Час слабких кроків минув». Сибіга назвав удар по Києву посланням Путіна для НАТО і заликав Альянс зупинити балістичний терор

Житлова багатоповерхівка у Києві, зруйнована російським ракетним ударом у ніч проти 6 липня (Фото: NV / Сергій Окунєв)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що масованою атакою по Києву у ніч проти 6 липня російський диктатор Володимир Путін дає світу зрозуміти, що він продовжуватиме удари, зокрема балістичними ракетами, «доки зможе».

У своєму дописі, опублікованому у понеділок, 6 липня, у соцмережі Х (колишній Twitter) Сибіга наголосив, що українська столиця пережила «жахливу ніч». Російські окупанти запустили понад 20 балістичних ракет.

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«Російські терористи завдавали ударів по мирних жителях, які спали, поціливши у житлові багатоповерхівки, щоб завдати якомога більших втрат. В одному з районів з-під завалів витягли загиблу сім'ю: матір, батька та дитину», — написав Сибіга.

Очільник МЗС додав, що рятувальні операції тривають і, ймовірно, кількість жертв зростатиме.

«Захистіть українських дітей від російського балістичного терору! Немає завдання, яке було б нагальнішим. Це наше головне послання до саміту НАТО, що відбудеться цього тижня», — підкреслив Андрій Сибіга.

Водночас суть «послання Путіна до Анкари», як наголошує міністр, полягає у тому, що «він націлюватиме балістичні ракети на сплячих дітей і продовжуватиме вбивства, доки зможе».

«Як відреагують лідери Альянсу? Час слабких кроків минув. Вони лише заохочуватимуть Москву продовжувати й поширювати терор за межі України. Найпотужнішим результатом саміту в Анкарі має стати посилення можливостей України захищати наших дітей від російського балістичного терору», — підкреслив міністр, закликавши до реальних кроків.

Андрій Сибіга зазначив, що Україна потребує ракет-перехоплювачів до систем Patriot, адже їх створили саме для захисту людей «від такого варварства».

«Тисячі таких ракет зберігаються на складах по всьому світу на випадок потенційних загроз. Але загрози в Україні не є потенційними! Російські ракети щотижня вбивають людей», — акцентував він.

Міністр вказав, що Україна наразі є єдиною державою у світі, яка зазнає балістичних ударів щотижня.

«Засоби захисту від цього терору мають бути саме тут. І всі рішення щодо протиповітряної оборони нам потрібні зараз, а не пізніше. Адже для нас час вимірюється людськими життями», — резюмував Сибіга.

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У ніч проти 6 липня росіяни атакували Україну 68 ракетами і 351 БпЛА різних типів. Основним напрямком удару був Київ, повідомили Повітряні сили. Є влучання 29 балістичних (в т.ч. протикорабельних) ракет та 18 ударних БпЛА на 34 локаціях, а також падіння збитих цілей та уламків дронів — на 16 локаціях.

Загалом Повітряні сили зафіксували 419 засобів повітряного нападу:

6 протикорабельних ракет 3М22 Циркон/Онікс;

23 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

33 крилаті ракети Х-101;

6 крилатих ракет Калібр;

351 ударний БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрон-імітатор Пародія.

Протиповітряна оборона знешкодила 363 цілі — 326 безпілотників та 37 ракет:

31 крилату ракету Х-101;

6 крилатих ракет Калібр.

За останніми даними, у столиці загинули 12 людей, понад 50 — поранених. Є влучання у житлові будинки у різних частинах міста.

За даними ДСНС, у Подільському районі зруйновано багатоповерхівку. Також є влучання у житлові будинки у Дарницькому районі.

У Київській області загинуло троє людей. Ще 26 дістали поренння. Серед них — 9-місячне немовля та дитина 12 років.