Рубіо привітав росіян із Днем Росії і заявив, що «сподівається на конструктивні відносини»

Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

«Сполучені Штати як і раніше віддані справі досягнення мирного врегулювання російсько-української війни», — написав Рубіо.

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Він також висловив сподівання, що міцний мир відкриє шлях до «процвітаючого майбутнього для російського народу» та «до більш конструктивних відносин між США та Росією».

Цього ж дня російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з військовими заявив, що держава-агресор посилить удари по інфраструктурі України.

Також 12 червня Повітряні сили ЗСУ попередили про високу ймовірність того, що російські війська застосують балістичну ракету середньої дальності Орєшнік.

Рубіо вітав росіян і минулого року. Тоді керівник МЗС України Андрій Сибіга зазначав, що йому неприємно читати привітання «деяких країн» до дня країни-агресора Росії, повідомляла Європейська правда.

3 червня Рубіо під час слухань у комітеті з питань закордонних справ Конгресу США заявив, що країна-агресор Росія ніколи не досягне військовим шляхом тих цілей в Україні, яких вона вимагає на мирних переговорах.

Мирні переговори України, РФ та США — що відомо

Після тристоронніх зустрічей на початку 2026 року переговори у форматі Україна — РФ — США призупинилися через війну в Ірані.

7 травня президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляв, що лідери ЄС готові почати переговори з Росією.

Диктатор Путін пропонував залучити проросійського ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера як посередника від ЄС для переговорів щодо припинення війни, однак Україна виступила проти. Офіційний Берлін також відкинув цю ідею.

4 червня Зеленський опублікував відкритий лист Путіну, у якому український президент закликав закінчити війну «у форматі між вами і нами» і запропонував особисту зустріч.

Путін відкинув ідею зустрічі з Зеленським та розкритикував лист.

8 червня Зеленський заявив, що погодився б на замороження лінії фронту та перехід до дипломатичного врегулювання війни.

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Тоді ж стало відомо, що у травні до Києва приїздив російський олігарх Роман Абрамович і зустрічався з Зеленським. Він мав переконати Путіна у необхідності двосторонньої зустрічі лідерів. Ключовим повідомленням зі сторони Києва було те, що Україна не погодиться вийти з Донбасу, заявляв Зеленський.