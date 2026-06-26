Ексміністр оборони Польщі Блащак заявив, що відмовляється від українського ордена

26 червня, 14:51
Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак поверне Україні орден За заслуги (Фото: Mariusz Błaszczak / Х)

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак поверне Україні орден За заслуги (Фото: Mariusz Błaszczak / Х)

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що повертає Україні орден За заслуги на знак солідарності з позицією президента Кароля Навроцького, який забрав орден Білого Орла в українського президента Володимира Зеленського.

Про це Блащак написав у соцмережі Х у п’ятницю, 26 червня.

Він також заявив, що повернення ордена — це жест солідарності з усіма родинами жертв Волинської трагедії, які «протягом десятиліть чекали на можливість гідно вшанувати своїх близьких і які й сьогодні стикаються з перешкодами». Він назвав своє рішення протестом проти «позиції нинішньої української влади».

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«Водночас це знак моєї підтримки позиції президента Кароля Навроцького, який продемонстрував, що пам’ять про польських жертв та гідність нашої держави не підлягають переговорам», — написав Блащак.

25 червня лідер найбільшої польської опозиційної партії Право і справедливість Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Протистояння Польщі з Україною: що відомо

19 червня польський президент Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

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20 червня низка українських політиків, зокрема голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко оголосили, що відмовляються від польських нагород.

Того ж дня Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографії з Нової пошти.

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Президент України мав бути присутній на Конференції з відновлення України у Гданську, але вирішив на неї не їхати. Делегацію очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Орден Кароль Навроцький Польща Україна-Польща

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