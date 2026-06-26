Ексміністр оборони Польщі Блащак заявив, що відмовляється від українського ордена

Колишній міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що повертає Україні орден За заслуги на знак солідарності з позицією президента Кароля Навроцького , який забрав орден Білого Орла в українського президента Володимира Зеленського.

Про це Блащак написав у соцмережі Х у п’ятницю, 26 червня.

Він також заявив, що повернення ордена — це жест солідарності з усіма родинами жертв Волинської трагедії, які «протягом десятиліть чекали на можливість гідно вшанувати своїх близьких і які й сьогодні стикаються з перешкодами». Він назвав своє рішення протестом проти «позиції нинішньої української влади».

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«Водночас це знак моєї підтримки позиції президента Кароля Навроцького, який продемонстрував, що пам’ять про польських жертв та гідність нашої держави не підлягають переговорам», — написав Блащак.

25 червня лідер найбільшої польської опозиційної партії Право і справедливість Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні орден князя Ярослава Мудрого II ступеня.

Протистояння Польщі з Україною: що відомо

19 червня польський президент Навроцький позбавив Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла. За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

20 червня низка українських політиків, зокрема голова ОП Кирило Буданов, президент України у 1994—2005 роках Леонід Кучма, президент у 2005—2010 роках Віктор Ющенко та президент у 2014—2019 роках Петро Порошенко оголосили, що відмовляються від польських нагород.

Того ж дня Зеленський заявив, що відправив президенту Польщі орден Білого Орла, опублікувавши фотографії з Нової пошти.

Президент України мав бути присутній на Конференції з відновлення України у Гданську, але вирішив на неї не їхати. Делегацію очолила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.