Суд змінив покарання. Марін Ле Пен зможе балотуватися на президентських виборах у Франції 2027 року
Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен потенційно зможе взяти участь у президентських виборах 2027 року (Фото: REUTERS/Benoit Tessier)
Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен потенційно зможе взяти участь у президентських виборах 2027 року, оскільки суд скоротив термін її заборони обіймати державні посади.
Про це пише The Guardian.
Водночас рішення передбачає один рік носіння електронного браслета під час відбування покарання — умову, яку політикиня раніше називала неприйнятною для участі у виборчій кампанії.
Апеляційний суд підтвердив, що Марін Ле Пен визнано винною у незаконному використанні державних коштів, однак змінив термін заборони на обіймання виборних посад: їй призначили 45 місяців, з яких 30 місяців — умовно.
Теоретично це відкриває їй шлях до участі у президентських виборах.
Водночас суд призначив Ле Пен три роки ув’язнення, з яких два роки — умовно, а один рік вона має провести під електронним наглядом і носити браслет. Крім того, політикиню оштрафували на 100 тисяч євро.
Раніше Ле Пен неодноразово заявляла, що не братиме участі у виборах, якщо під час передвиборчої кампанії буде змушена носити електронний браслет.
«Якщо мені дозволять балотуватися, але фактично позбавлять можливості вільно вести передвиборчу кампанію, то ви розумієте, що це буде неможливо», — сказала Ле Пен в інтерв'ю минулого тижня.
Рішення суду фактично скорочує термін дії заборони обіймати державні посади до 15 місяців, тоді як решта 30 місяців є умовними. Заборона почала діяти 31 березня минулого року, тому вона завершиться задовго до президентських виборів, запланованих на квітень 2027 року.
Втім, остаточно про свої наміри Ле Пен заявить ввечері в ефірі французького телеканалу TF1.
У березні 2025 року Паризький суд визнав Марін Ле Пен і ще вісьмох членів Європарламенту винними в розкраданні коштів ЄС.
За даними журналістів, ультраправі депутати Європарламенту майже «не зупинялися у своїй благодійній діяльності»: вони пожертвували 3250 євро для хортів з французьких Альп, з якими жорстоко поводилися, 1100 євро для безпритульних котів у Лаціо, Італія, і по 3500 євро ветеранам Іноземного легіону та ініціативі проти абортів у Гессені.
У травні цього року Марін Ле Пен заявила, що у разі перемоги на президентських виборах виведе Францію зі структури інтегрованого військового командування НАТО.
Ще один ймовірний кандидат в президенти Франції лідер ультраправої партії Національне об'єднання (Rassemblement national, RN) Жордан Барделла.
Він потрапив на шпальти ЗМІ через роман з італійською принцесою Марією Кароліною Бурбон-Сицилійською. Це ускладнило його спроби залучити на свій бік представників робітничого класу.
Чергові президентські вибори у Франції відбудуться у два тури: перший — 18 квітня 2027 року, а другий — 2 травня.
Згідно з Конституцією, голосування має відбутися за 20−35 днів до закінчення повноважень чинного президента. Свій другий п’ятирічний термін Еммануель Макрон розпочав 14 травня 2022 року.