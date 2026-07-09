У північному Малі в четвер, 9 липня, було атаковано колону, яка перевозила малійських військових та бійців російського воєнізованого формування Африканський корпус .

Про це повідомляють Reuters три джерела у сфері безпеки та речник однієї зі збройних груп.

За словами одного з джерел, колона перевозила понад 200 російських бійців та понад 100 малійських військових. Того ж тижня, за даними цього ж джерела, аналогічного нападу зазнала інша військова колона, що прямувала на північ.

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Колона рухалася до північного міста Анефіс, де бої тривають від суботи, 4 липня, коли на позиції малійської армії по всій країні напали угруповання Джамаат Нусрат аль-Іслам валь-Муслімін (JNIM), пов’язане з Аль-Каїдою, та туарезька повстанська група Фронт визволення Азаваду (FLA). Колону обстріляли рано вранці в четвер.

Відповідальність за напад узяв на себе речник FLA. Чи брало участь у нападі також угруповання JNIM, залишається незрозумілим. Речник малійських військових не відповів на запит щодо коментаря.

За даними трьох джерел, авіаційну підтримку в ході бою надав сусідній Нігер, союзник Малі. З військовим командуванням Нігеру зв’язатися не вдалося.

Африканський корпус — що відомо

2023 рік був успішним для Росії на африканському напрямку — тоді на саміті Росія-Африка Путін оголосив про укладення пактів про військову співпрацю з понад 40 африканськими країнами. Того ж року російським найманцям та урядовим військам Малі вдалося захопити місто Кідаль на північному сході країни.

Проте у квітні 2026 року Африканський корпус Міноборони РФ був змушений вийти з Кідаля. Пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що під час боїв у Малі загинули російські найманці, а техніку, залишену під час відступу, захопили місцеві повстанці. Аналітики зазначали, що це завдало удару по престижу Москви, яка намагалася позиціонувати себе як провідного «спонсора безпеки» в регіоні Сахель.

Африканський корпус складається з колишніх бійців групи Вагнера, які раніше діяли, зокрема, в Лівії, Мозамбіку та Центральноафриканській Республіці. На відміну від вагнерівців, це формування підпорядковується безпосередньо Міністерству оборони РФ.