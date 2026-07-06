Про це повідомив 5 липня телеканал Al Jazeera.

У мережі з’явився відеозапис, на якому, за словами повстанців, зафільмовано падіння збитого російського гелікоптера. Як повідомив турецький журналіст Махмут Бозарслан, який працює в Малі, всі, хто перебував на борту Мі-24, загинули.

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Reuters 5 липня повідомляло, що повстанці активізувались на всій території Малі та влаштували низку атак на позиції урядових військ і так званого Африканського корпусу (підконтрольного російському Міноборони).

Після перевороту 2020 року до влади в Малі прийшла військова хунта на чолі з генералом Ассімі Гойтою. Багато років у цій африканській країні відбуваються повстання ісламістських бойовиків, пов’язаних з Аль-Каїдою та Ісламською державою. На півночі Малі діє рух Фронт визволення Азавада — самопроголошеної у 2012 році невизнаної держави туарегів. Учасники цього руху вимагають створення власної етнічної держави.

Французькі війська, які перебували в Малі з 2013 року, у серпні 2022 року остаточно були виведені звідси. Військова хунта після захоплення влади переорієнтувалася на співпрацю з росіянами.

2023 рік був особливо успішним для держави-агресора РФ на африканському напрямку — тоді на саміті Росія-Африка російський диктатор Володимир Путін оголосив про укладення пактів про військову співпрацю з понад 40 африканськими країнами. Також у 2023-му російським найманцям та урядовим військам Малі вдалося захопити місто Кідаль на північному сході країни.

Проте у квітні 2026 року так званий Африканський корпус Міноборони РФ був змушений вийти з міста Кідаль. Російське пропагандистське агентство ТАСС повідомило, що під час боїв у Малі загинули російські найманці, а техніку, залишену під час відступу, захопили місцеві повстанці.

Аналітики зазначали, що це завдало удару по престижу Москви, адже Росія намагалася позиціонувати себе як провідного «спонсора безпеки» у регіоні Сахель (що включає Сенегал, Мавританію, Малі, Буркіна-Фасо, Нігер, Нігерію, Чад, Судан, Камерун та Гамбію).

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Щодо так званого Африканського корпусу, то він складається з ексвагнерівців, які раніше діяли зокрема в Лівії, Мозамбіку та Центральноафриканській Республіці. Проте це вже не приватна військова компанія, якою була група Вагнера, а угруповання, що підпорядковується Міноборони РФ.