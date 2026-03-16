«Регіон занурюється у хаос». Макрон закликав президента Ірану негайно припинити удари по країнах Близького Сходу

«Я щойно провів переговори з іранським президентом Масудом Пезешкіаном. Я закликав його негайно припинити неприйнятні напади, які Іран здійснює проти країн регіону, як безпосередньо, так і через посередників, як-от у Лівані та Іраку», — написав він на своїй сторінці у X.

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Макрон зазначив, що Франція діє виключно в оборонних цілях, захищаючи інтереси Парижа, своїх регіональних партнерів та свободу судноплавства.

«Неконтрольована ескалація, свідками якої ми є, занурює весь регіон у хаос, що має серйозні наслідки сьогодні та на довгі роки. Жертвами цього стають населення Ірану, як і всього регіону», — зауважив президент Франції.

Макрон вважає, що лише нова політична та безпекова концепція дозволить забезпечити мир і безпеку у регіоні.

За його словами, така концепція має гарантувати, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю, а також враховувати загрози від його балістичної програми та дій, які дестабілізують ситуацію в регіоні та світі.

Президент Франції також закликав Іран якнайшвидше відновити свободу судноплавства в Ормузькій протоці.

11 березня президент США Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном скоро закінчиться, тому що там, за його словами, «практично не залишилося цілей для ураження».

Однак ізраїльські міністри і представники служб безпеки вважають, що падіння режиму в Ірані може зайняти до цілого року, навіть якщо військова кампанія Сполучених Штатів та Ізраїлю завершиться раніше.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.



У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.