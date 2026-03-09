Макрон домовився з королем Бахрейну працювати над деескалацією на Близькому Сході

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що 8 березня провів розмову з королем Бахрейну та домовився з ним підтримувати контакти і спільно працювати з партнерами над деескалацією на Близькому Сході.

У дописі в соцмережі X Макрон заявив, що висловив Бахрейну «повну солідарність» через атаки, спрямовані проти королівства, і наголосив на підтримці Францією Бахрейну як партнера, з яким Париж має «амбітні відносини».



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Раніше Макрон заявляв, що дві французькі бази на Близькому Сході зазнали «обмежених ударів», а Франція брала участь у відбитті іранських атак по союзниках. Після цього він також повідомляв про рішення передислокувати авіаносець Шарль де Голль до Середземного моря.

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

Інфографіка: NV

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.