Макрон: Я хочу, щоб американці сказали: «Ми разом із вами», і продовжили підтримувати Україну

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Сполучені Штати залишаються союзником, який і надалі підтримує Європу, однак він хоче, аби США спільно з ЄС продовжили підтримувати Україну.

Про це він сказав у понеділок, 15 червня, в інтерв'ю TF1 напередодні саміту G7 в Евіані, відповідаючи на запитання про надійність США як партнера.

«Це союзник, який залишається поруч. Це союзник, який ще півтора року тому вважав, що зможе швидко завершити війну Росії проти України. Потім він, як і ми, побачив усю складність ситуації. США більше не фінансують основну частину воєнних зусиль. Тепер цей тягар майже повністю несуть європейці. Водночас США постачають озброєння, забезпечують розвідувальні дані та обмін інформацією. Вони залишаються поруч», — сказав Макрон.

Реклама

Він додав, що до фінансування допомоги Україні долучилися також Канада, Японія, Австралія, Нова Зеландія та Південна Корея.

За словами французького президента, одним із ключових завдань саміту G7 є консолідація підтримки України та вироблення спільної позиції разом зі США і союзниками.

«Саме тому одним із завдань цього саміту G7 є вже сьогодні ввечері під час нашої зустрічі в форматі G7 з президентом [Дональдом] Трампом, а завтра — разом із президентом [Володимиром] Зеленським, згуртуватися і сказати: подивіться, що відбувається. Україна чинить набагато сильніший опір, ніж ви очікували. Цивільне населення зазнає абсолютно неприйнятних ударів з боку Росії. Ми знову побачили це останніми годинами», — сказав французький президент.

Макрон також наголосив, що під час останніх атак у Києві постраждали храми, а енергетична інфраструктура залишається під ударами. Він нагадав про попередню зиму, коли через російські обстріли українці залишалися без електроенергії та тепла.

«Ми повинні домовитися про те, як вести переговори про мир разом з українцями. Я хочу, щоб американці сказали: ми разом із вами. Ми продовжимо підтримувати Україну. Ми посилимо тиск на Росію. А правильний формат переговорів — це Україна та Росія за столом переговорів, але разом із європейцями та американцями, які також будуть присутні», — наголосив Макрон.

Вночі проти 15 травня росіяни завдали подвійного удару по Києво-Печерській лаврі, через що виникла пожежа на даху Успенського собору та пошкодження в Мистецькому арсеналі. Два шахеди, — а саме їх уламки на місці падіння вже ідентифікували фахівці СБУ, влучили у Лавру. При цьому російське міноборони відзвітувало про атаку на «військові цілі», а також спробувало закинути фейк про те, що у собор влучили фрагменти ракети Patriot.

Реклама:

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом російські агресори запустили по Україні 70 ракет і 611 дронів, з них понад 60 ракет — летіли саме на Київ.