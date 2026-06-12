МАГАТЕ ухвалило жорстку резолюцію проти Ірану через запаси урану

Рада керуючих МАГАТЕ ухвалила резолюцію з вимогою до Ірану негайно надати повну інформацію про свої запаси урану та допустити інспекторів до ядерних об’єктів.

Про це повідомляє Reuters.



Документ підтримали 21 країна з 35 членів Ради. Співавторами резолюції стали США, Велика Британія, Франція та Німеччина.

У документі західні держави вимагають від Тегерана повної прозорості щодо ядерної програми. Росія, Китай і Нігер проголосували проти, ще 10 країн утрималися.

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У спільній заяві зазначається, що дії Ірану викликають серйозне занепокоєння щодо характеру його ядерної програми та ставлять під загрозу систему міжнародних ядерних гарантій.

Рішення МАГАТЕ ухвалили на тлі різкої ескалації між США та Іраном. Напередодні сторони обмінялися ударами після повідомлень про збиття американського гелікоптера Apache біля Ормузької протоки.

За даними МАГАТЕ, Іран накопичив достатньо збагаченого урану для потенційного створення кількох ядерних боєголовок у разі подальшого збагачення матеріалу. Водночас Тегеран заперечує наміри створити ядерну зброю.