Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що іранський завод з виробництва важкої води в Хондабі, який був атакований 27 березня , «більше не працює».

Про це повідомляє Sky News.

У МАГАТЕ заявили, що змогли підтвердити «серйозні пошкодження» заводу на основі «незалежного аналізу супутникових знімків і даних про об'єкт». Водночас зазначається, що на заводі не було заявлених ядерних матеріалів.

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27 березня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала удару по важководному реактору в місті Арак, який є «ключовим» об'єктом ядерної програми Ірану.

За словами ізраїльських військових, метою атаки стала «ключова інфраструктура з виробництва плутонію для ядерної зброї — після того, як режим аятол в Ірані «приступив до відновлення об'єкта».

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, коментуючи атаку, заявив, що Тегеран змусить Ізраїль «заплатити високу ціну».

За словами Арагчі, Ізраїль завдав ударів по двох найбільших іранських металургійних заводах, електростанції, цивільних ядерних об'єктах, а також по іншій інфраструктурі країни.

«Ізраїль стверджує, що діяв у координації зі США. Цей напад суперечить продовженому президентом США терміну для дипломатичних переговорів. Іран змусить Ізраїль заплатити велику ціну за його злочини», — заявив голова МЗС Ірану.

4 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство не знайшло доказів того, що Іран створює ядерну бомбу. Водночас, за його словами, МАГАТЕ не може підтвердити, що ядерна програма Тегерана має виключно мирні наміри.

8 березня видання Axios з посиланням на свої джерела, що США та Ізраїль обговорювали можливість відправки спеціальних сил до Ірану для гарантування безпеки запасів високозбагаченого урану на більш пізньому етапі військової операції.

Операція із захоплення ядерних матеріалів, імовірно, потребуватиме вторгнення американських або ізраїльських військ на територію Ірану, зокрема, проникнення в надійно укріплені підземні об'єкти. За даними Axios, досі залишається незрозумілим, це буде американська, ізраїльська чи спільна місія. Ймовірно, вона відбудеться тільки після того, як обидві країни переконаються, що іранські збройні сили не становлять серйозної загрози для залучених сил.