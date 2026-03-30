«З нетерпінням чекаю». Трамп хоче зустрітися з Лукашенком після того, як диктатор звільнив політв'язнів

Дональд Трамп заявив, що хоче провести зустріч з Олександром Лукашенком (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Дональд Трамп подякував білоруському диктатору Олександру Лукашенку за те, що той звільнив понад 500 політичних в’язнів, а також заявив, що «з нетерпінням» чекає на зустріч із ним на Раді миру.

На своїй сторінці у Truth Social Трамп написав, що Лукашенко 19 березня провів зустріч з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланником США Джоном Коулом, після якої помилував 250 політичних в’язнів.

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«Таким чином, загальна кількість ув’язнених, яких президент Лукашенко великодушно звільнив з травня минулого року, перевищила 500 осіб», — написав він.

Він заявив, що «хотів би висловити найщирішу подяку» Лукашенку за це.

«З нетерпінням чекаю зустрічі з ним на наступному засіданні Ради миру», — додав американський президент.

19 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко провів у Мінську переговори з делегацією на чолі зі спецпосланцем США Джоном Коулом. Після цього Лукашенко заявив, що Штати запропонували йому укласти угоду «з різних питань». Пізніше стало відомо, що Білорусь звільнила 250 політв'язнів.

Газета Financial Times писала, що Вашингтон розглядає можливість запросити білоруського диктатора Олександра Лукашенка на зустріч із президентом США Дональдом Трампом — у Білому домі або в резиденції Трампа Мар-а-Лаго.