Інтерв'ю з Безсмертним. Що Лукашенко випрошував для Путіна в Китаї і яку підлість хоче провернути РФ через Білорусь

Політик, надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний в ефірі Radio NV розповів, чому білоруський диктатор Олександр Лукашенко їздив до Китаю та які плани диктатор РФ Володимир Путін будує щодо Білорусі.

Пане Романе, яких сюрпризів, поганих, звісно, варто очікувати від наших ворогів? Що робить Лукашенко на Росії, зустрічаючись зі своїм російським колегою Путіним?

— Лукашенко два дні фактично провів в арешті на Валдаї, де, як пишуть міжнародні аналітики, агентства, його весь час Путін схиляв до того, щоб він вступив у війну. Але вступати Лукашенку нічим, він страшенно наляканий ультиматумом української сторони. Він знайшов хитрий хід: поїхав до Пекіна шукати в Сі Цзіньпіна відповідь.

Реклама

Вони зустрілися з Сі Цзіньпіном, Сі Цзіньпін указав, що двосторонні білорусько-китайські відносини досягли піку. Після цього в них відбулася «сімейна вечеря» в резиденції голови Китайської народної республіки.