Лукашенко заявив, що Україні не варто очікувати військових дій з боку Білорусі

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Україні не слід очікувати військових дій з боку Білорусі . Він також попросив вибачення у президента Володимира Зеленського за різкі висловлювання на його адресу.

Про це Лукашенко заявив в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya.

За словами Лукашенка, його заяви були реакцією на нібито слова Зеленського про можливі удари по території Білорусі та потенційні цілі в країні.

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«Можливо, я десь і переборщив, але це була відповідь на його безпідставні заяви: „Так, у нас 500 цілей, так, ми знаємо, де саме перебуває Лукашенко. Завтра ми завдамо удару ракетами та безпілотниками“. Я мовчав. Навіть усі дивувалися, що я мовчав. Я розумів: людина перебуває під таким тиском, молодий чоловік, недосвідчений, він не військовий. Можливо, щось у голові не спрацювало. Я мовчав. Але коли мені почали погрожувати, я змушений був відповісти», — заявив він.

Водночас білоруський диктатор визнав, що його заяви були надто різкими, та перепросив Зеленського.

«Якщо Володимир Олександрович образився, я прошу вибачення перед ним за ці слова. Може, й не треба було їх говорити, з огляду на те, що він все-таки воює. Може, мені й не треба було так різко говорити про це», — сказав він.

Він також наголосив, що «з боку Білорусі, і особливо з мого боку, якихось військових дій чекати не варто».

«Йому треба заспокоїтися і прийняти це як належне: не треба мене провокувати, білорусів провокувати. У Білорусі дуже багато людей, які хочуть миру точно так, як він і українці», — заявив Лукашенко.

6 червня під час виступу у Гродно Лукашенко різко висловився проти відправки громадян Білорусі у зону бойових дій.

«Ми що, повинні йти за чужою волею воювати в Україну? Ми що, хочемо м’ясним фаршем там бути? Ні, ми цього не хочемо», — заявив Лукашенко.

Попри це, вже за кілька хвилин він наголосив, що позиція Мінська щодо військового співробітництва з Москвою залишається незмінною, і Білорусь була й буде союзником Росії й готова «захищати» її.

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Загроза з боку Білорусі — що відомо

Чергове загострення риторики розпочалося 12 травня, коли білоруський диктатор заявив про плани точкової мобілізації окремих військових частин для підготовки до можливих бойових дій. У відповідь на це 15 травня президент України Володимир Зеленський доручив Силам оборони та органам безпеки підготувати план реагування на загрози з боку Білорусі, а вже 21 травня СБУ та військові запровадили посилені заходи безпеки в п’яти північних регіонах України. Після цього Лукашенко знову запевнив, що не збирається втягуватися у війну, і оголосив про готовність зустрітися із Зеленським у будь-якій точці.