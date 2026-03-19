Лукашено раптом зібрався в США і назвав себе «прихильником Трампа»

19 березня, 14:50
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем США Джоном Коулом у Мінську, 19 березня 2026 року (Фото: President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся зі спецпосланцем США Джоном Коулом у Мінську, 19 березня 2026 року (Фото: President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

У четвер, 19 березня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко провів переговори з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом, яка прибула до Мінська.

Про це повідомило білоруське пропагандистське агентство БЕЛТА.

Лукашенко попросив Коула обговорити не лише регіональні питання та Україну, а й війну на Близькому Сході.

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Він сказав, що ця тема важлива для нього, оскільки США «воюють проти друзів» Білорусі на Близькому Сході.

При цьому білоруський диктатор додав, що залишається «прихильником» президента США Дональда Трампа, попри «певні помилки Сполучених Штатів».

Згодом Лукашенко розповів, що обговорив з американською делегацією, зокрема, двосторонні відносини, звільнення політв'язнів і санкції.

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Водночас Джон Коул повідомив про підготовку можливого візиту самопроголошеного президента Білорусі до США.

За словами спецпосланця США, Трамп «постійно згадує президента Лукашенка, відгукується про нього як про свого дуже хорошого друга та шанованого світового лідера».

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Джон Коул вже відвідував Білорусь 11 вересня 2025 року. Під час візиту він заявив, що США знімають санкції з білоруської авіакомпанії Бєлавіа.

Тоді Лукашенко помилував 52 політв'язнів, серед яких 14 іноземців, яких тримали у в’язницях «за шпигунську діяльність, участь в екстремістській і терористичній діяльності та вчинення інших злочинних діянь на території країни».

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Олександр Лукашенко Білорусь США Джон Коул Політв'язні

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