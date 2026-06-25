Лукашенко закликав посла РФ не втягувати Білорусь у війну проти України

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час зустрічі з послом Росії Борисом Гризловим та губернатором Підмосков’я Андрієм Воробйовим заявив, що Мінськ не має наміру вступати у війну Росії проти України.

Про це він сказав у четвер, 25 червня, повідомляє Агентство. Новости.

Відео із заявою Лукашенка опублікував Telegram-канал Пул Первого. На ньому білоруський диктатор заявляє про контакти з представниками президента України Володимира Зеленського, які, за його словами, були у Мінську.

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«До речі, ми отримали відповідь. Президент [Зеленський] і вони це розуміють. Тому давайте, хлопці, домовлятися», — сказав він Гризлову та Воробйову.

Агентство. Новости зазначає, що саме цю частину активно цитували російські медіа, однак далі Лукашенко додав, що Білорусі «не потрібно втягуватись у війну».

«І не треба нас тут підштовхувати до того, що Борис В’ячеславович організовує процес, щоб втягнути нас у війну», — сказав він, звертаючись до російського посла в Білорусі Бориса Гризлова.

Білоруське держагентство БелТА уточнило, що ці слова адресувалися саме Гризлову. Водночас російське пропагандистське держагентство ТАСС у своїх повідомленнях про зустріч цю цитату не навело.

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Агентство. Новости наголошує, що Лукашенко фактично підтвердив інформацію про те, що Кремль через Гризлова підштовхує Мінськ до більш активної участі у війні.

Лукашенко також заявив, що неодноразово обговорював це питання з диктатором РФ Володимиром Путіним і передавав йому позицію Мінська про небажання воювати проти України.

«Ну як тут воювати проти українців, якщо з того боку в основному територіальні війська? Ми що, будемо стріляти в цих механізаторів, доярок і робітників, які не хочуть воювати з білорусами?», — сказав він.

Водночас президент Зеленський повідомив, що Україна передала Білорусі «необхідні сигнали» щодо будівництва доріг та баз для боєприпасів вздовж кордону та її співпраці з Росією, яка, за його словами, сприяє затягуванню війни. Київ очікує від Мінська кроків у напрямку деескалації.

15 травня Зеленський заявив, що Україна продовжує фіксувати «російські намагання більше втягнути Білорусь у війну проти України». На той момент, за інформацією президента України відбулися «додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій».

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19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що у білоруського диктатора Олександра Лукашенка є тиждень на демонтаж ретрансляторів для російських дронів, розміщених на білоруській території.

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20 червня президент України попередив, що Києву відомо про промислові об'єкти на території Білорусі, які допомагають російській армії. В інтерв'ю ТСН, яке вийшло в ефір 21 червня, Зеленський уточнив, що його публічна вимога до Білорусі щодо демонтажу ретрансляторів стала останнім кроком після тривалих непублічних попереджень.

25 червня Зеленський повідомив, що за інформацією головнокомандувача ЗСУ та української розвідки, ретранслятори для наведення російських дронів у Білорусі припинили роботу з 22 червня. Глава держави додав, що поки що невідомо, чи демонтував режим Лукашенка ці ретранслятори, однак Україна «над цим працює». Президент щодня отримує доповіді з цього питання.