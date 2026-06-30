Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру Ділова столиця в інтерв'ю Radio NV пояснив, що свідчить про відмову білоруського диктатора Олександра Лукашенка посилити залучення Білорусі у війну проти України.

«Відбулася безпрецедентна історія. Вперше за 26 років дружніх стосунків Лукашенко-Путін ми не побачили не лише заяв чи пресрелізів, ми навіть не побачили жодної фотографії про зустріч Путіна і Лукашенка. Це можливо лише за однієї умови. Якщо сторони не змогли домовитися ні про що», — заявив Денисенко в ефірі Radio NV.

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Він додав, що про те, що Лукашенко відмовився йти на поступки Путіну, свідчить також поїздка білоруського диктатора до Пекіна і його зустріч з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Аналітик зауважив, що цю зустріч узгодили «терміново», хоча зазвичай це «неймовірно складно» та пов’язав це з тим, що Китаю потрібні мирні стосунки Білорусі з сусідами для того, щоб із транзитом китайських товарів до ЄС не було проблем.

Ультиматум України Білорусі та зустрічі Лукашенка з Путіним і Сі Цзіньпіном

19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що дає Лукашенку сім днів на демонтаж ретрансляторів для наведення російських дронів, що розміщені у Білорусі. «Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — наголосив тоді президент України.

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24 червня Зеленський заявив, що ретранслятори припинили роботу з 22 червня. Він уточнив, що на той момент ще було невідомо, чи дійсно режим Лукашенка демонтував це обладнання.

25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України, Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів уздовж кордону з Україною. «Білорусь знає, які кроки необхідно вжити з її боку для досягнення миру. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинений», — сказав український президент.

26 червня Лукашенко вирушив до РФ зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі і тривала близько п’яти годин.

29 червня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Цей візит не був анонсований. Згідно з повідомленнями пропагандистів, Сі Цзіньпін заявив Лукашенку, що китайсько-білоруські відносини перебувають на «історичному піку».

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Крім того, Сі Цзіньпін висловив думку, що Китай і Білорусь повинні «сприяти безперервному розвитку двосторонніх відносин на високому рівні» та «підтримувати стратегічну комунікацію». Пекін підтримує Білорусь у захисті національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, наголосив лідер КНР.