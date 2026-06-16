15 травня з півночі до України донеслось дещо незвичне, — самопроголошений очільник Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю телеканалу Al Arabiya вибачився перед президентом Володимиром Зеленським, заявив, що Білорусь вразлива до ударів ЗСУ, а також пообіцяв, що воювати проти України його армія не буде.

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З Мінська, який від початку великої війни активно допомагав Кремлю, і раніше лунали дивні заяви. Проте до цього моменту Лукашенко завжди чітко притримувався пропутінської позиції.

Але нині диктатор наче капітулює перед загрозою, яка навіть ще не стала реальністю: він сказав, що якщо Україна почне атакувати Білорусь так само, як вна атакує Росію, його країна буде дуже вразливою. «Білорусь в українських військових як на долоні, — запевнив Лукашенко. — Ми прекрасно розуміємо, що наші основні обʼєкти життєзабезпечення, виробничі та логістичні, опиняться під ударом. Як вони заявили, у них вже 500 таких цілей на території Білорусі намічено».

Таким чином диктатор згадав про слова командуючого Сил безпілотних систем (СБС) Роберта Мадяра Бровді, який раніше у соцмережах попередив Лукашенка, що у відповідь на провокації Білорусі українські військові вдарять дронами по конкретному переліку об'єктів.

При чому сам Лукашенко тоді відреагував на слова Бровді досить агресивно, — мовляв, його армія теж може завдати удару по одній важливій цілі в Україні.

Але тепер він заговорив по-іншому.

Чому?