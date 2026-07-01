Керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко в інтерв'ю Radio NV зазначив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко розуміє, що російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ його ліквідувати.

«Я не думаю, що Путін прямо погрожував особисто життю Лукашенка. Але те, що натяки в цю сторону могли бути — Росія вміє шантажувати, Путін уміє шантажувати, ми це прекрасно знаємо. Тому Лукашенко розумів, що йому від гріха подалі потрібно отримати гарантії безпеки від когось сильнішого, ніж Путін. Єдиний, хто може бути сильнішим і зрозумілішим для Лукашенка, ніж Путін — це Сі Цзіньпін», — зазначив Денисенко в ефірі Radio NV, коментуючі останні візити Лукашенка до Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

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Аналітик пояснив, що Лукашенко поїхав до Сі Цзіньпіна як васал до сюзерена, щоб, пославшись на те, що він виконав усі обіцянки, попросити про захист для себе і своєї родини.

«У даному випадку це класична, дуже схожа на середньовічну, гра. Та тим не менше, маючи справу з Путіним, очевидно, все ж треба перестраховуватись, зокрема і в такому форматі», — пояснив Денисенко, зазначивши, що Сі Цзіньпін єдиний, крім Дональда Трампа, хто може гарантувати Лукашенку безпеку та збереження влади.

«Лукашенко розуміє, якщо він у цей момент настільки жорстко говорить із Путіним, Путін може не зупинитись і віддати наказ ліквідовувати Лукашенка заради того, щоб ставити на когось більш лояльного, більш свого. Тому Лукашенко поспішив по гарантії безпеки», — сказав Денисенко.

Ультиматум України Білорусі та зустрічі Лукашенка з Путіним і Сі Цзіньпіном

19 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що дає Лукашенку сім днів на демонтаж ретрансляторів для наведення російських дронів, що розміщені у Білорусі. «Якщо він цього не зробить, зробимо ми», — наголосив тоді президент України.

24 червня Зеленський заявив, що ретранслятори припинили роботу з 22 червня. Він уточнив, що на той момент ще було невідомо, чи дійсно режим Лукашенка демонтував це обладнання.

25 червня, після доповіді Служби зовнішньої розвідки України, Зеленський заявив, що Білорусь завершує будівництво дорожньої інфраструктури та об'єктів для зберігання боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів уздовж кордону з Україною. «Білорусь знає, які кроки необхідно вжити з її боку для досягнення миру. Розвиток прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинений», — сказав український президент.

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26 червня Лукашенко вирушив до РФ зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі і тривала близько п’яти годин.

.29 червня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Цей візит не був анонсований. Згідно з повідомленнями пропагандистів, Сі Цзіньпін заявив Лукашенку, що китайсько-білоруські відносини перебувають на «історичному піку».

Крім того, Сі Цзіньпін висловив думку, що Китай і Білорусь повинні «сприяти безперервному розвитку двосторонніх відносин на високому рівні» та «підтримувати стратегічну комунікацію». Пекін підтримує Білорусь у захисті національного суверенітету, незалежності та територіальної цілісності, наголосив лідер КНР.