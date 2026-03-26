Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час візиту до КНДР подарував північнокорейському диктатору Кім Чен Ину автомат білоруського виробництва, а також алкоголь, шоколад, білоруський зефір, чорний хліб, шкатулку для його дочки та золотий букет для дружини.

Відповідні відео опублікував Telegram-канал Пул Первого у четвер, 26 березня.

«Стрілецька зброя завжди треба буде для солдата. Ось ми почали виготовляти стрілецьку зброю… На всяк випадок, якщо з’являться вороги», — сказав Лукашенко, презентуючи Кім Чен Ину автомат.

Реклама

Лукашенко також презентував північнокорейському диктатору міцні напої.

«Це те, що любили генеральні секретарі в Радянському Союзі. Коли на полювання до Біловезької Пущі їздили, вони випивали ці напої: Зубровка та Біловезька», — зазначив Лукашенко.

Він також подарував Кім Чен Ину пляшку горілки. За словами білоруського диктатора, таку горілку п'є генсек ООН.

«Це сучасні подарункові варіанти, воно не продається в магазинах, але [це] найкраща у світі горілка. Генеральний секретар ООН тільки цю горілку п'є», — заявив Лукашенко.

Він також передав дружині Кім Чен Ина золотий букет.

«Це волошки — символ Білорусі», — розповів Лукашенко.

Своєю чергою Кім Чен Ин подарував самопроголошеному президенту Білорусі вазу з мушлі із зображенням Лукашенка, шаблю та сувенірну золоту монету, яку виготовили з нагоди візиту білоруського диктатора.

Лукашенко прибув до КНДР 25 березня на запрошення Кім Чен Ина. Це його перший візит до Пхеньяну. Раніше він зустрічався з Кім Чен Ином у вересні 2025 року на території Китаю.

Північнокорейський диктатор висловив «солідарність і повну підтримку» Білорусі та заявив, що обидві країни дотримуються схожої позиції з «багатьох питань» міжнародного порядку денного.