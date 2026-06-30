— За підсумками розмови Лукашенка з Путіним, за підсумками зустрічей Сі Цзіньпіна з Лукашенком ви опублікували два аналітичні пости. Хочу розпочати з ваших підсумків щодо другої зустрічі. Зацитую вашу першу тезу: «Те, з якою швидкістю Лукашенку вдалося отримати дозвіл від Пекіна на термінову зустріч із Сі, лише підтверджує, що розмова Лукашенка з Путіним відбувалась у дуже складній обстановці. Судячи з усього, Лукашенко сказав „ні“ на всі воєнні побажання з боку Володимира Путіна». У попередньому дописі, який був присвячений підсумкам візиту Лукашенка до Путіна, ви також висловили думку, що, найімовірніше, Лукашенко відмовив тим вимогам, які до нього висував Путін. Чому ви переконані, що це найімовірніший сценарій, враховуючи, що дуже часто те, про що публічно не повідомляється, переважає те, що в підсумку оголошують після подібних візитів політики?

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— По-перше, ви вже сказали, що відбулася безпрецедентна історія. Вперше за 26 років дружніх стосунків Лукашенко-Путін ми не побачили не лише заяв чи пресрелізів, ми навіть не побачили жодної фотографії про зустріч Путіна і Лукашенка.

Це можливо лише за однієї умови.