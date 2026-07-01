Білоруський диктатор Олександр Лукашенко та лідер Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні 29 червня 2026 року (Фото: president.gov.by)

Політик, надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний в інтерв'ю Radio NV припустив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко їздив в Китай перевірити, куди йому доведеться тікати, або привіз прохання від російського диктатора Володимира Путіна до лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

«Нагадаю, що вже майже 10 років тому родина Лукашенка придбала будинок в сільській місцевості, достатньо комфортабельний будинок у Китаї. Тому нині я можу в думках коливатися від того, що Лукашенко поїхав перевірити, куди доведеться тікати, до того, що привіз прохання до Сі Цзіньпіна. Не випадково в діалозі з Сі Цзіньпіном Лукашенко проговорився про те, що в нинішній ситуації для того, аби вдосконалювати оборонно-промисловий комплекс та інше, вкрай необхідні постачання мікросхем, компонентів, станків, обладнання подвійного призначення тощо», — сказав Безсмертний в ефірі Radio NV.

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Він припустив, що під час переговорів на Валдаї, Путін та Лукашенко обговорювали, що білоруський диктатор проситиме у лідера Китаю.

Зустрічі Лукашенка з Путіним і Сі Цзіньпіном

26 червня Лукашенко вирушив до РФ зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі і тривала близько п’яти годин.

29 червня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Цей візит не був анонсований. Згідно з повідомленнями пропагандистів, Сі Цзіньпін заявив Лукашенку, що китайсько-білоруські відносини перебувають на «історичному піку».

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