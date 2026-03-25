Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко у Пхеньяні, 25 березня 2026 року (Фото: President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)

Головний редактор Belarus Tomorrow Павло Свердлов в інтерв'ю Radio NV зазначив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко хоче поїхати у Вашингтон і зустрітись з президентом США Дональдом Трампом, але замість цього готується до візиту в Північну Корею.

Коментуючи в ефірі Radio NV переговори спецпредставника Трампа Джона Коула з білоруським диктатором, Свердлов зазначив, що поки що з обох сторін лише лунають обіцянки.

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«Лукашенко, звісно, хоче поїхати до Вашингтона, але їде він до Північної Кореї. Ось оголосили про візит Лукашенка до Північної Кореї», — сказав також білоруський журналіст.

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Стосунки Лукашенка з Північною Кореєю та США — останні новини

Раніше на сайті президента Республіки Білорусь повідомлялось, що 25−26 березня Лукашенко відвідає Північну Корею. Це його перша поїздка до Пхеньяна. Раніше він зустрічався з Кім Чен Ином у вересні 2025 року на території Китаю.

Під час наради 17 січня 2025 року щодо планів торгівлі на зовнішніх ринках Лукашенко заявив, що має «чотири-п'ять запрошень від східних країн із пропозицією зустрітися на найвищому рівні та обговорити питання співпраці». Зокрема, він вказав Пакистан, Індонезію, Північну Корею та інших.

Тоді сестра Кім Чен Ина Кім Йо Чжон, яка також є заступницею директора департаменту ЦК Трудової партії Кореї, спростувала заяву білоруського диктатора.

24 березня газета Financial Times повідомила, що Вашингтон розглядає можливість запросити білоруського диктатора Олександра Лукашенка на зустріч із президентом США Дональдом Трампом до Білого дому або до його резиденції Мар-а-Лаго, прагнучи налагодити відносини з авторитарною країною.

Спецпосланець Трампа в Білорусі Джон Коул підтвердив в інтерв'ю FT, що обговорення щодо запрошення Лукашенка на зустріч із Трампом тривають уже протягом кількох місяців, додавши, що остаточного рішення немає.

19 березня білоруський диктатор Олександр Лукашенко провів переговори з американською делегацією на чолі зі спеціальним посланником США Джоном Коулом, яка прибула до Мінська.

Того ж дня Лукашенко помилував 250 політв'язнів. За даними правозахисного центру Вясна, 15 зі звільнених депортовано, 235 залишаться у Білорусі.

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Згодом Лукашенко розповів, що обговорив з американською делегацією, зокрема, двосторонні відносини, звільнення політв'язнів і санкції.

Він також назвав себе «прихильником» президента США Дональда Трампа, незважаючи на «певні помилки Сполучених Штатів».

Лукашенко стверджує, що президент США запропонував йому «велику угоду».

«Ну а що я, буду чинити опір? Я це нормально сприймаю», — прокоментував диктатор. І підсумував: «Передайте Дональду, що я згоден, щоб опрацювати цю велику угоду, підготувати».

Джон Коул вже відвідував Білорусь 11 вересня 2025 року. Під час візиту він заявив, що США знімають санкції з білоруської авіакомпанії Бєлавіа.

Тоді Лукашенко помилував 52 політв'язнів, серед яких 14 іноземців, яких тримали у в’язницях «за шпигунську діяльність, участь в екстремістській і терористичній діяльності та вчинення інших злочинних діянь на території країни».