Український дипломат пояснив, про що Лукашенко домовлявся з Сі Цзіньпіном під час «сімейної вечері»

Політик, надзвичайний і повноважний посол України Роман Безсмертний в інтерв'ю Radio NV пояснив, про що білоруський диктатор Олександр Лукашенко міг домовлятись з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час "сімейної вечері".

«Я знаю лише двох осіб, з якими Сі Цзіньпін мав „сімейну вечерю“, — це Лукашенко і Путін. Поки що третьої особи я не пригадую. Тому тут ідеться про набагато ширші відносини, це по-перше. По-друге, з того, що я читаю, навіть із прямої мови, сказаної Сі Цзіньпіном і Лукашенком, я розумію, що Путін дав Лукашенку список речей, які він має випросити в Сі Цзіньпіна. Суть вечері зводилася до того, що коли члени „сім'ї“ могли щось вечеряти, в закритій частині цієї вечері йшлося про те, що в нинішній ситуації для порятунку московської шмарклі може дати Сі Цзіньпін», — заявив Безсмертний в ефірі Radio NV.

Реклама

Він пояснив, що Сі Цзіньпін не може серйозно втручатися у війну Росії проти України, бо це означатиме для нього проблеми на європейському ринку і, ймовірно, проблеми з США.

Читайте також: Що Лукашенко робив у Росії

«Він (Сі Цзіньпін — ред.) буде стримувати себе, з одного боку. А з іншого боку, завжди треба пам’ятати фразу, що не в інтересах Китаю поразка Росії в цій війні. Тому щось Сі Цзіньпін робитиме. Думаю, що це „щось“ стосується насамперед мікросхем, тому що те, що Росія почала ставити на безпілотники і всі типи ракет білоруські мікросхеми, явно вказує на те, що там є проблема. Плюс треба пам’ятати і про те, що в рамках спільного технопарку між Білоруссю і Китаєм є ціла низка розробок воєнного характеру. Тому очевидно, що і в рамках цього технопарку зокрема відбувається розробка або навіть виробництво певної зброї для російської армії. Тут я не можу однозначно стверджувати, але ж не випадково під час зустрічі з Сі Цзіньпіном Лукашенко згадав про цей технопарк», — сказав дипломат.

Безсмертний також зауважив, що Лукашенко прямим текстом говорив про те, що йому потрібні станки подвійного призначення, станки з програмним управлінням та роботи для виробництва певних видів продукції.

«Тобто явно це не потреби Білорусі, це потреби Москви. Очевидно, московський царьок розраховує на те, що щось із того, що є в цьому листі, який привіз, умовно кажучи, із переліком видів товарів, буде надано Китаю. Хоча далеко не все», — підсумував дипломат.

Зустрічі Лукашенка з Путіним і Сі Цзіньпіном

26 червня Лукашенко вирушив до РФ зустрічатися з російським диктатором Володимиром Путіним у резиденції на Валдаї. Зустріч відбулася у закритому форматі і тривала близько п’яти годин.

Реклама:

Читайте також: Китай закликав Україну та РФ якнайшвидше відновити мирні переговори

29 червня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко зустрівся з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні. Цей візит не був анонсований. Згідно з повідомленнями пропагандистів, Сі Цзіньпін заявив Лукашенку, що китайсько-білоруські відносини перебувають на «історичному піку».