«Лукашенко благатиме Путіна не робити того, що він планує». Як Білорусь готують до війни — інтерв'ю з Латушком

28 червня, 06:17
NV Преміум
Лукашенко та Путін обговорюють залучення Білорусі до війни проти України (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Лукашенко та Путін обговорюють залучення Білорусі до війни проти України (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Автор: Тетяна Іванська

Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко в інтерв’ю Radio NV - про тривалий візит білоруського узурпатора Олександра Лукашенка до російського диктатора Володимира Путіна, і підготовку Білорусі до війни. 

 — Чого Лукашенко так довго затримується в РФ? Він пробув там два дні. Чи справді Путін намагається вмовити його вступити у війну? Чи Лукашенко просто вкотре приїхав по гроші?

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— Я думаю, що тут, дійсно, існує потенційна ймовірність вступу Білорусі у війну, у її гарячу фазу.

Теги:   Білорусь Інтерв'ю NV Радіо NV Олександр Лукашенко Війна Росії проти України

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