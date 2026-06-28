«Лукашенко благатиме Путіна не робити того, що він планує». Як Білорусь готують до війни — інтерв'ю з Латушком
Лукашенко та Путін обговорюють залучення Білорусі до війни проти України (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)
Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко в інтерв’ю Radio NV - про тривалий візит білоруського узурпатора Олександра Лукашенка до російського диктатора Володимира Путіна, і підготовку Білорусі до війни.
— Чого Лукашенко так довго затримується в РФ? Він пробув там два дні. Чи справді Путін намагається вмовити його вступити у війну? Чи Лукашенко просто вкотре приїхав по гроші?
— Я думаю, що тут, дійсно, існує потенційна ймовірність вступу Білорусі у війну, у її гарячу фазу.