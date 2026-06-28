Заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління Павло Латушко в інтерв’ю Radio NV - про тривалий візит білоруського узурпатора Олександра Лукашенка до російського диктатора Володимира Путіна, і підготовку Білорусі до війни.

— Чого Лукашенко так довго затримується в РФ? Він пробув там два дні. Чи справді Путін намагається вмовити його вступити у війну? Чи Лукашенко просто вкотре приїхав по гроші?

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— Я думаю, що тут, дійсно, існує потенційна ймовірність вступу Білорусі у війну, у її гарячу фазу.