Очільник Білорусі Олександр Лукашенко та російський диктатор Володимир Путін на параді у Москві, 9 травня 2026 року (Фото: Pavel Bednyakov/Pool via REUTERS)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко чинить опір Кремлю, який намагається повністю залучити РБ до війни проти України. Про це свідчить ймовірне відключення ретрансляторів для російських шахедів у Білорусі, сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW) 24 червня.

Аналітики вважають, що Лукашенко продовжує спроби протистояти вимогам Москви щодо ширшої участі у війні проти України і водночас прагне зберегти підтримку країни-агресора Росії.

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«Мінськ намагається знайти баланс між збереженням російської підтримки Білорусі та тим, що залишилося від підірваного суверенітету країни», — сказано у звіті.

Лукашенко з 2022 року відмовляється дозволити Росії задіяти збройні сили Білорусі для підтримки війни в Україні або проводити масштабний призов білорусів до російської армії. Також Лукашенко та інші високопоставлені білоруські чиновники уникають кремлівської риторики, яка зображує Україну як загрозу для Білорусі, зберігаючи «відносно нейтральну» позицію щодо війни.

24 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що ретранслятори для наведення російських дронів у Білорусі, попередньо, припинили роботу з 22 червня. Наразі невідомо, чи обладнання демонтували, чи просто вимкнули.

ЗМІ також повідомили про зменшення прольотів шахедів вздовж білорусько-українського кордону останніми днями.

Раніше Зеленський заявляв, що у прикордонних з Україною районах у Білорусі на вишках встановлені ретранслятори, які коригують російські удари БпЛА по Україні. Він закликав Лукашенка демонтувати обладнання до 26 червня, інакше «це зробимо ми».