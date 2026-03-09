У американського дрона LUCAS (на фото) чимало схожих характеристик з іранським шахедом, але є й відмінності (Фото: U.S. Army photo by Spc. Kayla Mc Guire)

Анатолій Храпчинський, директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил ЗСУ в резерві, припустив, які характеристики можуть бути у нового американського дрона, використаного в Ірані, що концептуально нагадує шахед.

Під час атак на Іран цього тижня Сполучені Штати вперше використали новий ударний дрон LUCAS (Low-cost Uncrewed Combat Attack System — Недорога безпілотна бойова ударна система). Оглядачі часто порівнюють його із іранським шахедом, який, згідно з оприлюдненими фотографіями, має схожу аеродинамічну схему, двигун внутрішнього згорання й штовхаючий гвинт.

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Наразі характеристики американського безпілотника офіційно не розголошуються.

NV звернувся до Анатолія Храпчинського, директора з розвитку оборонного підприємства та офіцера Повітряних сил ЗСУ в резерві, з проханням оцінити новітній американський безпілотник та припустити, якими можуть бути його основні характеристики і чим він відрізняється від іранських шахедів.

За словами експерта, судячи з наявних зображень, новий дрон зі США може мати