В Іраку розбився літак-заправник KC-135 армії США: на борту було щонайменше п’ятеро людей

У четвер, 12 березня, на заході Іраку розбився американський військовий літак-заправник Boeing KC-135 Stratotanker, який підтримував операцію армії США в Ірані .

Про це повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

За даними американських військових, інцидент стався у «дружньому повітряному просторі» під час операції Епічна лють (Epic Fury). У CENTCOM наголосили, що аварія не була спричинена ані ворожим, ані дружнім вогнем.

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Зазначається, що в інциденті брали участь два літаки. Один з них впав на заході Іраку, а другий безпечно приземлився.

Рятувальна операція наразі триває. У командуванні не уточнили, чи є загиблі або поранені.

За інформацією телеканалу CNN, на борту літака-заправника перебували щонайменше п’ятеро членів екіпажу. Причини аварії встановлюються.

2 березня у Центральному командуванні США повідомили про втрату трьох винищувачів F-15E Strike Eagles, які мали підтримувати операцію Епічна лють щодо Ірану. За словами військових, винищувачі було уражено «дружнім вогнем» кувейтської протиповітряної оборони. Усі шестеро членів екіпажу встигли катапультуватися. Вони перебувають стабільному стані.

«Кувейт визнав цей інцидент і вдячний кувейтським силам оборони за зусилля та їхню підтримку в цій операції, що триває», — заявили в CENTCOM.

Раніше CNN повідомив, що винищувач, імовірно F-15, зазнав аварії в Кувейті. Літак розбився недалеко від американської бази.