«Кришку НПЗ ми б ніколи не поставили». Злита переписка Собчак показала, як підконтрольні Кремлю медіа уникають незручних для РФ тем

Хакери заявили, що злили у Мережу листування російської пропагандистки Ксенії Собчак. Серед опублікованих переписок є діалоги, які дозволяють оцінити, як працює цензура країни-агресора. З них слідує, що підконтрольні Кремлю ЗМІ замовчують паливну кризу та наслідки ударів Силоборони по об'єктах нафтового комплексу РФ .

Як пише в п’ятницю, 10 липня, російське видання Meduza, з оприлюдненого листування, зокрема, випливає, що Кремль висунув Собчак претензії через те, як в одному з її Telegram-каналів висвітлювалася атака українських безпілотників на Москву 18 червня.

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Також хакери оприлюднили листування, що нібито відбулося між Собчак і головним редактором її новинних проєктів Сергієм Титовим. Згідно з опублікованими скриншотами, йшлося також про атаку на Москву 18 червня. Пропагандистка вимагала звіт про те, як висвітлювалася ця атака.

Своєю чергою, імовірно, журналіст у відповідь на вимоги не створювати «проблем», «не створювати негативу» і не «підставляти» пише: «У вас уся країна у вогні, я не можу не писати правду. І брехати я не збираюся».

Також у діалозі, який наводить Meduza, є такі слова, написані, ймовірно, Титовим: «Мені й так хочеться повіситися, бо ми нічого не пишемо ні про бензин (окрім офіційної інформації), ні про викрадення людей з вулиць у Пензі…».

На твердження імовірно, Собчак про те, що брехати його «ніхто не просить», співрозмовник пропагандистки парирує: «Писати, що бензин є всюди і все супер — це брехня; до нас щогодини надходять 122453465746547563 звернень про те, що його ні х*я немає. І ми їх не публікуємо».

У відповідь він отримує повідомлення такого змісту: «Але ж ти порушуєш закон і зрештою сядеш, ти реально заї**в цією х**нею. Чому не вдається набрати підписників інакше? <…> Чому тебе постійно цікавить лише г*вно?».

«Щодо пального — у нас тисячі звернень з усієї країни, що п**а. <…> Публікувати позитив — це самогубство, і я такого робити не буду. Ми перейшли на офіційку з цієї теми, але писати, що все з**бісь, коли все х**во, — це радянське ЗМІ», — пише, ймовірно, Титов.

Інфографіка: NV

Він також зазначає, що надсилає документ і супровідний лист. У ньому, зокрема, вказано, що Telegram-канал Осторожно, новости «і цього разу, і раніше не публікували момент влучань, палаючий НПЗ…».

Також зазначається, що «редакція свідомо опублікувала 1% того, що мала на той момент. У журналістів були сотні відео з місця подій, кадри ударів по НПЗ, той самий люк (який ми б ніколи не поставили), але нічого з цього свідомо не було використано».

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Автор документа також нарікає на те, що «правила постійно змінюються». «Якщо є можливість, скажіть зараз. Не можна додавати дим? Запам’ятаємо. Не можна додавати навіть небо? Окей. Не можна додавати БПЛА в польоті там, де немає локації? Ми запам’ятаємо», — цитує повідомлення Meduza.

Собчак повідомила, що в середу, 8 липня, хакери зламали її електронну пошту й на певний час отримали доступ до її телеграм-каналів. Тоді ж у каналах з’явилися скриншоти з фрагментами її особистого листування. Пропагандистка назвала їх фейками й видалила, однак наступного дня хакери оприлюднили ще більше скриншотів її листування та низку голосових повідомлень.

Meduza зазначає, що Осторожно, новости — це новинний Telegram-канал, що належить Собчак. Також їй належать Telegram-канали Собчак і Кровавая барыня.