«Якщо все зробимо правильно». Сенатор Грем вважає, що найближчими місяцями можна покласти край війні проти України

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем вважає, що підвищення бойової ефективності України та збільшення підтримки світом боротьби з російським диктатором Володимиром Путіним зможе покласти край війні у найближчі місяці.

Про це він сказав на брифінгу у Києві в п’ятницю, 10 липня, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми переживаємо тут унікальний момент. Найближчими місяцями, якщо ми все зробимо правильно, підвищимо бойову ефективність України, переконаємо людей допомагати нам у боротьбі з Путіним, а не підтримувати його, ми зможемо покласти край цій війні», — заявив сенатор.

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Грем зазначив, що потрібно надати Україні більше ракет-перехоплювачів для самозахисту та технології, які дозволили б ефективніше протистояти росіянам. Також він зазначив, що необхідно «дати зрозуміти тим країнам, які підтримують Путіна, що вони мають бути частиною рішення, а не частиною проблеми».

Говорячи про свій законопроєкт щодо санкцій проти РФ, сенатор наголосив, що його «розроблено з метою заохотити тих, хто купує російську нафту та газ, знайти нові джерела постачання».

«Те, що ми дамо вам час на пошук нових джерел, стане для вас стимулом знайти їх. Але це рішення ви повинні прийняти самі. Чим швидше це стане зрозумілим Путіну, тим швидше стане зрозумілим таким країнам, як Китай, що допомогти Путіну можна лише заплативши за це ціну, тим швидше ця війна закінчиться», — сказав Грем.

Крім того, він вважає, що шлях до закінчення війни Росії проти України «пролягає через Пекін більше, ніж через Вашингтон, Київ чи Москву».

Грем каже, що «ніколи не був настільки оптимістичним, як сьогодні, щодо того, що ми маємо формулу для припинення цієї війни».

«Ця країна, чия чисельність військ вдесятеро менша за супротивника, з часом змогла домінувати на полі бою, завдаючи важких втрат у темпах, що перевищують показники Другої світової війни. Серед росіян кількість загиблих у бою перевищує кількість поранених, а таке в історії воєн трапляється вкрай рідко. Чому? Завдяки мужності та інноваційному підходу українських військових», — наголосив сенатор.

8 липня під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі президент США Дональд Трамп назвав далекобійні удари України по Росії «ескалацією, яка може допомогти» закінчити війну.

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10 липня Зеленський заявив, що протягом тижня українські далекобійні дрони уразили низку стратегічних об'єктів на території Росії, зокрема нафтопереробний завод в Омську. За його словами, тепер немає жодного російського НПЗ, до якого не могла б дістатися українська зброя.

Крім того, за останні 120 годин підрозділи Сил безпілотних систем уразили 48 російських плавзасобів, зокрема суден тіньового флоту.

9 липня Зеленський говорив, що Україна стала сильнішою і на полі бою, і в повітрі, тоді як Росія не має переваги на фронті. Він зазначив, що це визнають усі партнери.

10 липня Зеленський також повідомив, що Україна має підтримку серед оточення Путіна у питанні завершення війни.