Сенатор США Ліндсі Грем спілкується з представниками ЗМІ після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, 10 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Зі смертю сенатора Ліндсі Грема ключові союзники США, такі як Україна, яким було складно впливати на адміністрацію президента Дональда Трампа, втратили один із найефективніших каналів зв’язку з Білим домом.

Про це в понеділок, 13 липня, пише агентство Bloomberg .

За останні три дні перед смертю Грем зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, відвідав завод із виробництва безпілотників в Україні та досяг домовленості із сенаторами щодо просування законопроєкту про санкції проти країни-агресора Росії.

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Агентство наголошує, що це був десятий візит республіканця з Південної Кароліни до України від початку повномасштабного вторгнення РФ. Протягом більшої частини другого терміну Трампа Ліндсі Грем намагався зберегти підтримку Вашингтона в питаннях оборони України, попри напружені відносини американського лідера із Зеленським.

Грем також був присутній на саміті НАТО в Анкарі (Туреччина), де намагався згладити напруженість між військовим альянсом і Трампом.

Відтепер Україні та іншим союзникам США доведеться шукати інших захисників, що буде непросто, зазначає Bloomberg. Ліндсі Грем володів унікальним набором навичок, поєднуючи тісні стосунки з Дональдом Трампом і вміння взаємодіяти з демократами з міцними зв’язками з іноземними лідерами.

Грем був цінним союзником для Володимира Зеленського, якому було непросто підтримувати стабільні відносини з Трампом.

У Києві смерть Ліндсі Грема сприйняли як велику втрату, оскільки він щиро підтримував Україну й робив усе можливе, щоб їй допомогти, повідомило агентству поінформоване джерело.

Водночас у Європі Грэма розглядали як ключову постать у Білому домі, здатну не лише підтримати Київ, а й покарати Москву. За словами співрозмовника агентства, обізнаного з позицією європейських лідерів, його також вважали одним із небагатьох високопоставлених республіканців, які виявляли активний і глибокий інтерес до зовнішньої політики.

Днями група сенаторів від обох партій, зокрема Грем, оголосила, що Трамп погодився підтримати новий законопроєкт про антиросійські санкції.

Після смерті Ліндсі Грема низка сенаторів-республіканців закликали до якнайшвидшого ухвалення законопроєкту про санкції проти Росії. Зокрема, сенатор Річард Блюменталь, демократ від штату Коннектикут, зазначив, що це стало б «гідною даниною пам’яті».

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«Я назавжди запам’ятаю нашу останню довгу розмову цими вихідними, коли він радів досягненню домовленості щодо нашого законопроєкту про санкції проти Росії і сказав: „Це надзвичайно важлива подія — ми всі молодці“», — заявив Блюменталь.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем помер увечері 11 липня після раптового погіршення самопочуття, повідомили в його офісі. Телеканал NBC News повідомив, що в суботу ввечері служби екстреної допомоги отримали виклик через серцевий напад у будинку Грема на Капітолійському пагорбі.

10 липня 71-річний сенатор перебував з візитом в Україні та зустрічався з президентом Володимиром Зеленським. Він був послідовним прихильником України.

Останнім часом Ліндсі Грем просував законопроєкт про санкції проти Росії, а 10 липня заявив, що сенаторам вдалося досягти згоди з Білим домом щодо нової версії документа.