Останнє інтервʼю Ліндсі Грема. Що він розповів ВВС за три дні до смерті 12 липня, 12:40 Журналістка BBC News Україна Мирослава Пеца поговорила з сенатором Ліндсі Гремом три дні тому в Анкарі (Фото: BBC)

BBC News Україна вдалося поговорити з сенатором Ліндсі Гремом лише три дні тому на полях саміту НАТО в Анкарі.

NV публікує матеріал BBC News Україна у межах інформаційного партнерства.

Ввечері 11 липня впливовий американський політик і близький соратник Дональда Трампа раптово помер, повідомив його офіс. Йому був 71 рік.

10 липня Ліндсі Грем востаннє був у Києві. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і відвідав виробництво збройної компанії SkyFall.

На момент смерті сенатор, вочевидь, вже покинув Україну. Про це також пишуть американські ЗМІ.

Ліндсі Грем був послідовним прихильником України у команді Трампа. Він висловлювався на її підтримку у війні з Росією навіть у часи похолодання стосунків між президентами Трампом і Зеленським після скандалу у Білому Домі в лютому 2025 року.

З Ліндсі Гремом в Анкарі 7 липня поговорила журналістка BBC News Україна Мирослава Пеца.

BBC: Вітаю, сенаторе Грем, мене звати Мирослава Пеца, українська служба BBC. Чи могли б ви поговорити з нами кілька хвилин? Це я минулого разу в Гаазі запитала президента Трампа про ракети для Patriot.

Ліндсі Грем: Добре.

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BBC: Дякую вам велике, що погодилися поговорити з нами, сенаторе. Як би ви описали ситуацію зараз на лінії фронту між Росією та Україною? Що ви бачите?

Ліндсі Грем: Дуже обнадійлива для України ситуація, і я дуже пишаюся українським народом. Вони бʼються як тигри. Я думаю, що вони мають перевагу та імпульс перед літньою кампанією бойових дій. Вони не лише втримали свої позиції, а й дали гідну відсіч. Їхні військові спроможності зростають щодня. Їхня оборонна промисловість стає більш самодостатньою.

Тому я думаю, що Путін припустився великої помилки, а українці переносять війну на його територію.

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BBC: Ви бачите світло в кінці тунелю? Ви бачите кінець цієї війни?

Ліндсі Грем: Я сподіваюся, що вона завершиться цього року. Нам потрібно чинити більше тиску на Росію.

BBC: Яким чином? Як саме ви це бачите?

Ліндсі Грем: Є кілька речей. У мене є законопроєкт у Сенаті, який дозволив би президенту Трампу запроваджувати мита проти країн, які купують дешеву російську нафту, щоб підтримувати Путіна. 85 зі 100 сенаторів стали співавторами цього проєкту (публічно підтримали його внесення і просування. — Ред.).

Тож цей законопроєкт дасть президенту Трампу інструмент для тиску на Китай, Індію та інші країни, які купують дешеву російську нафту і допомагають Путіну продовжувати війну.

Потрібно також надати Україні більше можливостей протиповітряної оборони, щоб вона могла краще захищатися.

Є й інші речі, які ми можемо зробити, але я хотів би цього літа діяти максимально рішуче — чинити на Путіна якомога більший тиск, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.

BBC: Але схоже, що він збирається оголосити загальну мобілізацію цієї осені після виборів. Як ви можете чинити тиск на Путіна? Чи справді президент Трамп підтримає цей законопроєкт, над яким ви працюєте?

Ліндсі Грем: Так, я думаю, що так. Ми зустрічаємось сьогодні з секретарем Бессентом (міністр фінансів США. — Ред.), щоб це обговорити. Дмаю, президент Трамп привітав би такий інструмент.

Знаєте, коли ви запроваджуєте 25% мито для Індії за купівлю російської нафти, це справді спрацювало. Тому ця ідея — покарати тих, хто купує у Путіна, фактично позбавляючи його доходів, — на мою думку, є хорошою.

Є й інші речі, які ми можемо зробити. Але, знаєте, я думаю, що Путін припустився великої помилки. Його контроль над владою все ще сильний, але слабшає. І я думаю, що російський народ уже втомився від цієї війни.

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Тож слава Україні й молімося за мир.

BBC: Президент Трамп каже, що він вважає, що Путін хоче миру. Ви думаєте, що Путін справді хоче миру зараз?

Ліндсі Грем: О, ні, не зараз. Але я думаю, що він сяде за стіл переговорів, коли почне відчувати, що втрачає владу.

Очевидно, що він не отримає на полі бою тієї перемоги, яку собі уявляв. Війна завдала величезної шкоди російській економіці та російському народу.

Тож я думаю, що він прийде за стіл переговорів, коли тиск стане більшим. Але цей рік — це час, щоб спробувати завершити війну. Побачимо, що станеться.

BBC: Деякі українці вважають, що Україна чинить тиск на Росію безпосередньо, використовуючи нові можливості, які сама виробляє. І є побоювання, що якщо Україна отримає балістичні ракети й завдаватиме ними ударів по Росії, може спалахнути ядерна війна. Що ви думаєте про це?

Ліндсі Грем: Ні, відверто кажучи, я не збираюся особливо цим перейматися. Я думаю, що російський народ подбає про Путіна до того, як це станеться.

Знаєте, Росія дуже постраждала б через цей дурний крок Путіна, і буде реакція.

Тому, на місці України я б робив усе можливе, щоб чинити тиск на Путіна і змусити його сісти за стіл переговорів.

Після сварки Зеленського і Трампа у лютому 2025 року Грем критикував президента України, але вони швидко відновили спілкування / Фото: Getty Images

BBC: І останнє питання: чи вірите ви, що Україна може повернути всі свої території, повернути Крим і Донбас?

Ліндсі Грем: Знаєте, все можливо, побачимо. Але я маю сказати, що, на мою думку, ця війна завершиться за столом переговорів, а не на полі бою.

Але що сильнішою Україна буде у військовому плані, то більш імовірним буде справедливий і чесний мир.

Головне для мене — надати Україні гарантії безпеки, яких ми не надали в минулому, щоб не було третього вторгнення. Треба дати Росії зрозуміти: якщо ви коли-небудь знову підете на Україну, вам доведеться мати справу з Європою та Сполученими Штатами.

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BBC: Ви би хотіли бачити Україну членом НАТО?

Ліндсі Грем: Я б однозначно цього хотів.

BBC: Сьогодні, завтра чи вчора?

Ліндсі Грем: У будь-який момент, коли це спрацює. Я б хотів цього.

BBC: Дуже Вам дякуємо.