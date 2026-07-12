«Був войовничо налаштований». Трамп розповів деталі останньої розмови з Гремом про його поїздку в Україну

Президент США Дональд Трамп розповів, що востаннє розмовляв із сенатором Ліндсі Гремом увечері в суботу, за кілька годин до смерті сенатора. За словами Трампа, Грем зателефонував йому одразу після повернення з поїздки в Україну.

Про це президент розповів в ефірі NBC.

«Він тільки що повернувся і сказав, що щойно прилетів з України. Я сказав: „Це був довгий шлях“. Він сказав, що почувається трохи втомленим, але говорив бадьоро. І у нього були всі підстави бути втомленим — він був справжнім трудягою», — розповів Трамп.

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За словами президента, Грем із неабияким ентузіазмом розповідав про поїздку, а також просив підтримки в ухваленні закону SAVE America Act — законопроєкту, який вимагає документального підтвердження громадянства США для реєстрації виборців та обов’язкового пред’явлення посвідчення особи на виборах.

Трамп пообіцяв Грему, що закон ухвалять, і вони домовилися зустрітися незабаром — можливо, вже наступного дня. Невдовзі після завершення розмови, приблизно о першій ночі, президенту повідомили, що сенатор помер.

Коментуючи погляди Грема на війну в Україні, Трамп визнав, що вони з сенатором мали різні позиції щодо того, як вона має закінчитися.

«Я хотів, щоб війна в Україні закінчилася дуже швидко. Гадаю, він більше схилявся до того, щоб, чесно кажучи, вона тривала. Він був дуже войовничо налаштований, коли йшлося про це. Він був дуже сильним прихильником військової сили. Я теж такий, але, гадаю, ми використовували її трохи по-різному. Ймовірно, у нас було трохи різне ставлення до цього, але ми добре ладнали в цьому питанні», — сказав президент.

Трамп також згадав Грема як людину з унікальною здатністю залагоджувати питання з демократами, назвавши його чудовим політиком, який водночас міг бути жорстким переговорником, якщо вважав себе правим.

Ліндсі Грем — що відомо

Ліндсі Грем — один із найвідоміших членів Сенату та ключовий голос Республіканської партії з питань оборони й міжнародних відносин, повідомляє NBC News. Полковник резерву ВПС у відставці, він давно вважав Росію авторитарною загрозою міжнародному порядку ще від часів війни з Грузією 2008 року й неодноразово звинувачував її у воєнних злочинах у Сирії.

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Уперше обраний до Палати представників у 1994 році, до Сенату — у 2002-му, Грем був одним з авторів резолюції про визнання Росії країною — спонсором тероризму, яку ухвалив Сенат, хоча адміністрація Джо Байдена не дала їй ходу. Він послідовно виступав за допомогу Україні й підтримував передачу їй ракет Tomahawk у разі відмови Путіна від мирної угоди, водночас припускаючи, що Україна й Росія можуть «обмінятися територіями» після отримання гарантій безпеки.

Після суперечки в Білому домі в лютому 2025 року Грем пропонував Зеленському піти у відставку, однак уже в травні відвідав Київ, де Зеленський подякував йому за підтримку. Раніше, у 2016 році, Грем разом із колегами відвідав лінію фронту в Донецькій області.