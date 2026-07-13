Трамп заявив, що сестра померлого Ліндсі Грема може тимчасово побути сенатором замість нього

Замінити Ліндсі Грема на сенаторській посаді може його молодша сестра (Фото: REUTERS/Marko Djurica)

Президент США Дональд Трамп рекомендував губернатору штату Південна Кароліна Генрі Макмастеру обрати молодшу сестру померлого Ліндсі Грема Дарлін Грем Нордон на сенаторську посаду до січня 2027 року.

Про це написала The Washington Post у понеділок, 13 липня.

«Це була б чудова данина пам’яті Ліндсі, який дуже її любив», — заявив Трамп.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем раптово помер 11 липня під час передвиборчої кампанії за п’ятий термін. У червні він виграв праймеріз Республіканської партії в Південній Кароліні і у листопаді мав зустрітися на проміжних виборах із представницею демократів Енні Ендрюс.

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Видання зауважило, що декілька відомих республіканців Південної Кароліни вже висловили зацікавленість в участі у боротьбі за посаду, що стала вакантною після смерті Грема.

Згідно із законодавством штату Південна Кароліна, губернатор може призначити тимчасову заміну, щоб закрити вакансію.

Як передає телеканал СNN, Ліндсі Грем та його сестра завжди були дуже близькі. У 2015 році неодружений Грем у відповідь на запитання журналіста Daily Mail, хто буде його першою леді, жартома відповів, що цю роль могла б зіграти його сестра.

Впливовий американський сенатор-республіканець, друг України Ліндсі Грем помер увечері 11 липня. В його офісі повідомили про «короткочасну та раптову недугу». Згодом Associated Press із посиланням на попередні висновки судово-медичної експертизи написало, що Грем міг померти через розрив аорти, спричинений атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

Президент США Дональд Трамп назвав Ліндсі Грема одним з найвидатніших сенаторів. «Він завжди працював і був справжнім американським патріотом», — відписав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття у зв’язку зі смертю сенатора Грема і охарактеризував його як «справжнього захисника свободи та цінностей, які роблять наш світ безпечнішим».