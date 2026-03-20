Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі, Бельгія, 20 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС на саміті 19 березня засудили дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана , який блокує виділення позики для України у розмірі 90 млрд євро. Про це Кошта сказав на пресконференції за результатами першого дня саміту ЄС, пише Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що рішення щодо фінансування України було ухвалено консенсусом Європейської ради 18 грудня.

«Тепер нам потрібно це виконати, і, як сказала президентка [Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн], так чи інакше ми це виконаємо. Сьогодні, звичайно, ми не обговорювали те, що вже обговорювали у грудні, але лідери брали слово, щоб чітко засудити ставлення Віктора Орбана, щоб він пам’ятав, що угода є угодою, і всі лідери повинні дотримуватися свого слова», — розповів Кошта.

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Він додав, що «ніхто не може шантажувати Європейську раду» та інституції Європейського Союзу.

За словами Кошти, лідери ЄС привітали готовність України відремонтувати нафтопровід Дружба, через який Орбан блокує фінансування. Росія атакувала інфраструктуру трубопроводу 23 рази, і призупинення його функціонування — це не відповідальність України, наголосив він.

«Звичайно, це не відповідальність України, це не відповідальність Європейського Союзу, це не відповідальність Комісії, Європейської ради, жодної держави-члена. І тому те, що робить Угорщина, абсолютно неприйнятно, і така поведінка не може бути прийнята лідерами. І саме тому лідери сьогодні в Раді чітко висловилися, чітко засудивши поведінку Угорщини в цьому питанні», — додав Кошта.

На спільній з ним пресконференції президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також запевнила, що Україна зрештою отримає кредит на 90 млрд євро від ЄС навіть попри вето Орбана.

Вона нагадала, що у грудні ЄС узгодив рішення про виділення Україні цього кредиту за однієї умови: що три країни (Угорщина, Словаччина, Чехія) не долучатимуться до виплат.

«Цю умову виконано, — констатувала фон дер Ляєн. — Тож давайте чітко зафіксуємо поточний стан справ. Позика залишається заблокованою, оскільки один лідер [Орбан] не дотримується свого слова. Але дозвольте мені повторити те, що я вже сказала в Києві. Ми виконаємо це [обіцянку кредиту для України] так чи інакше», — заявила фон дер Ляєн.

Водночас вона визнала, що перед ЄС у цьому контексті «стоять складні виклики».

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19 березня Орбан повторив, що не підтримає жодного рішення на користь України, поки не відновиться постачання нафти трубопроводом Дружба. Йдеться, зокрема про 90 млрд євро кредиту для України, рішення про що було погоджено на Раді ЄС 24 лютого. Угорщина блокує остаточне ухвалення документів, пов’язаних із виділенням коштів.

Politico писало, що лідери ЄС під час першого дня саміту 19 березня не змогли переконати Орбана відмовитись від блокування кредиту, півторагодинне обговорення не дало результатів.

Нафтопровід Дружба не працює через пошкодження внутрішнього обладнання після російського удару по нафтоперекачувальній станції Броди, повідомляв міністр енергетики України Денис Шмигаль.

17 березня лідери ЄС заявили, що Брюссель запропонував Україні технічну підтримку та фінансування для ремонту нафтопроводу Дружба. Київ прийняв пропозицію.

19 березня повідомлялося, що експерти ЄС прибули до України для оцінки стану нафтопроводу Дружба та обговорили з представниками Нафтогазу відбудову станції Броди.