Лідери НАТО домовилися не згадувати чемпіонат світу в розмовах із Трампом, щоб не дратувати президента США

Лідери країн НАТО неформально домовилися не порушувати тему футбольного чемпіонату світу в розмовах із президентом США Дональдом Трампом , побоюючись роздратувати його в критично важливий для Альянсу момент.

Про це пише The Guardian з посиланням на посадовців.

За даними видання, європейські лідери на полях саміту в Анкарі обговорювали, як утримати Трампа на своєму боці на тлі побоювань, що він може ще більше дестабілізувати НАТО погрозами щодо оборонних видатків.

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Партнери намагаються переконати американського президента, що чесно виконують фінансові зобов’язання: усі члени Альянсу мають вийти на рівень витрат у 5% ВВП на оборону до 2035 року.

Першим публічно визнав існування такої стратегії прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер. Він заявив журналістам в Анкарі, що не збирається обговорювати перемогу своєї збірної над США з рахунком 4:1 на нещодавньому матчі чемпіонату світу.

Ще до зустрічі з Трампом де Вевер пожартував, що президент США має репутацію людини, яка іноді дратівливо реагує на неприємні для нього речі, тож поразка збірної, за його словами, «вдарить боляче».

За словами бельгійського прем'єра, у перших розмовах в Анкарі всі обговорювали саме перемогу бельгійської збірної, тоді як представник команди-переможниці — водночас найбільший партнер по НАТО — теж був присутній на саміті.

Пізніше де Вевер не втримався від ще одного випаду в бік Трампа. Говорячи про рішення НАТО виділити Україні €70 млрд військової допомоги цього та наступного року, він назвав це «дуже сильною червоною карткою для Путіна. Червону картку не можна просто так забрати назад, ви знаєте».

Раніше ФІФА скасувала дискваліфікацію нападника збірної США Фоларіна Балогуна, який отримав від арбітра червону картку, після дзвінка Трампа президенту ФІФА Джанні Інфантіно.