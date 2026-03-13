Під час онлайн-розмови лідерів G7 у середу, 11 березня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон закликали президента США Дональда Трампа не послаблювати санкції проти російської нафти.

Про це у п’ятницю, 13 березня, пише Axios, посилаючись на двох чиновників, обізнаних із деталями розмови.

Попри заперечення трьох європейських країн, Міністерство фінансів США оголосило про тимчасове послаблення санкцій щодо російської нафти. Це рішення стосується лише тієї нафти, яка вже перебуває в дорозі, і за умови, що вона не має жодного зв’язку з Іраном, зазначили там.

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На думку американської влади, такий крок має допомогти стабілізувати світові енергетичні ринки. Міністр фінансів Скотт Бессент вважає, що цей захід «не принесе суттєвої фінансової вигоди російському уряду».

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Крім того, за словами двох чиновників, під час розмови Трамп висміяв Стармера за те, що той спочатку відмовився дозволити США використовувати британські військові бази для ударів по Ірану.

Після того як Іран почав атакувати країни Перської затоки, британський прем'єр змінив позицію і запропонував надати бази для «оборонних» ударів по іранських ракетних об'єктах. Однак Трамп перед іншими лідерами G7 заявив йому, що ця допомога вже не потрібна.

«Ти повинен був запропонувати це до війни — зараз вже занадто пізно», — сказав президент США.

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У ніч на 10 березня президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «скасує певні санкції, пов’язані з нафтою, щоб знизити ціни». При цьому глава Білого дому не став уточнювати, які саме санкції буде скасовано.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що адміністрація президента США розглядає можливість послаблення нафтових санкцій проти Росії, щоб допомогти стримати зростання світових цін на енергоносії, викликане війною проти Ірану.

За інформацією джерел агентства, обговорення можуть охоплювати і широке послаблення санкцій, і вужчі заходи, які дадуть змогу деяким країнам, наприклад, Індії, купувати російську нафту, не побоюючись санкцій з боку США, зокрема мит.

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28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

