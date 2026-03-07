Трамп вірить в мирну угоду між Україною та РФ — Білий дім

7 березня, 04:57
Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Дональд Трамп (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп і надалі вважає досяжним завершення війни Росії проти України.

Про це вона сказала в коментарі CBS News.

Під час спілкування з журналістами Левітт запитали, чи не похитнулася віра Трампа в можливість мирної угоди після повідомлень про ймовірну передачу Росією розвідданих Ірану, які можуть використовуватися для ударів по американцях. У відповідь речниця наголосила, що мир «залишається досяжною метою» у війні між РФ та Україною.

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Як приклад вона згадала повідомлення спецпосланця США Стіва Віткоффа про новий обмін полоненими між Україною та Росією, підкресливши, що саме такого результату адміністрація прагне й надалі.

Окремо Левітт запитали, чи висловлював Трамп претензії російському диктатору Володимиру Путіну щодо можливого обміну розвідданими між РФ та Іраном. Речниця відповіла, що надасть президенту можливість прокоментувати це питання безпосередньо.

Редактор: Дар’я Харченко

Теги:   США Переговори з Росією Дональд Трамп Війна Росії проти України

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