Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп і надалі вважає досяжним завершення війни Росії проти України.

Про це вона сказала в коментарі CBS News.



Під час спілкування з журналістами Левітт запитали, чи не похитнулася віра Трампа в можливість мирної угоди після повідомлень про ймовірну передачу Росією розвідданих Ірану, які можуть використовуватися для ударів по американцях. У відповідь речниця наголосила, що мир «залишається досяжною метою» у війні між РФ та Україною.

Реклама

Як приклад вона згадала повідомлення спецпосланця США Стіва Віткоффа про новий обмін полоненими між Україною та Росією, підкресливши, що саме такого результату адміністрація прагне й надалі.

Окремо Левітт запитали, чи висловлював Трамп претензії російському диктатору Володимиру Путіну щодо можливого обміну розвідданими між РФ та Іраном. Речниця відповіла, що надасть президенту можливість прокоментувати це питання безпосередньо.