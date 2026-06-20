Кучма відмовився від ордена Білого Орла, яким його нагородили у 1997 році

Колишній президент України Леонід Кучма заявив, що відмовляється від ордена Білого Орла, яким його нагородили у 1997 році, через рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити цього ордену президента України Володимира Зеленського.

Відповідну заяву Кучми опублікувала прессекретарка президентського фонду Леоніда Кучми Україна Дарка Оліфер.

«У зв’язку з рішенням президента Польщі Кароля Навроцького позбавити президента України Володимира Зеленського польського ордена Білого Орла, я прийняв рішення відмовитися від цього ордену, яким мав честь бути нагородженим у 1997 році», — сказано в цій заяві.

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Кучма також зазначив, що за часів свого президентства вважав вибудову дружніх відносин з Польщею одним зі своїх головних пріоритетів і спільно з Алєксандром Квасьнєвським докладав до цього максимум зусиль.

«Ми приділяли особливу увагу вирішенню історичних проблем у відносинах між нашими народами, результатом чого стала наша спільна заява 2003 року про їхнє примирення. Прощаємо і просимо прощення — саме цей принцип ми з президентом Квасьнєвським розробили за духовного посередництва великого поляка, Папи Івана Павла Другого», — нагадав експрезидент України.

Орден Білого Орла, від якого відмовився Леонід Кучма / Фото: Дарка Оліфер via Faceebook

Фото: Дарка Оліфер via Facebook

Він наголосив, що цей принцип працював протягом десятиліть і справжня дружба Польщі та України стала реальністю, підтвердженням чого стала «неоціненна допомога, яку Польща надавала Україні з перших годин повномасштабного вторгнення РФ».

«Я впевнений, що нинішній недружній крок президента Навроцького не може перекреслити все це. Але сьогодні я не маю іншого вибору, ніж відмовитися від високого польського ордену. Не для того Україна прийняла бій від Росії, яка обґрунтовувала своє вторгнення історичними претензіями, щоб сьогодні вже інші країни диктували нам нашу історію та визначали, кого нам шанувати», — заявив Кучма.

Експрезидент України додав, що вірить у те, що дружба та союзницькі відносини між Україною та Польщею збережуться, але відчуває сум і тривогу.

«Одна справа — коли нападає ворог. Зовсім інша — коли ворожнеча розводить друзів. А ще страшніше — якщо цим друзям ще й загрожує спільна небезпека. Ми маємо пам’ятати історію. Однак минуле не може бути важливішим за майбутнє. Пекучий, гострий, але фантомний біль давньої трагедії не повинен осліплювати настільки, щоб не бачити реальну, теперішню загрозу імперської сили на Сході, яка раніше вже позбавляла державності обидва наші народи та не приховує намірів спробувати зробити це знову», — сказано в заяві Кучми.

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Він також зазначив, що Україна і Польща потрібні одна одній як ніколи раніше і політики обох країн мають усвідомлювати це.

«Я сподіваюся на їхню мудрість», — додав колишній президент України.

Позбавлення Зеленського ордена Білого Орла — головне

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив українського президента Володимира Зеленського найвищої державної нагороди Польщі — ордена Білого Орла.

«Я хочу наголосити, що це рішення не спрямоване проти українського народу. Воно не змінює стратегічного напрямку польської політики безпеки. Ми підтримували і продовжуємо підтримувати Україну, бо знаємо, що російська агресія становить загрозу для Польщі та всієї Європи», — сказав він.

За словами Навроцького, присвоєння одній із українських військових частин найменування на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України».

«Польща неодноразово наголошувала українській стороні на особливій важливості цього питання. Ми доносили свою позицію та очікування щодо повторного розгляду наслідків цього рішення для відносин між нашими державами. Зрештою, позиція української сторони не змінилася», — заявив польський президент.

Він додав, що останніми роками Польща та Україна поступово знаходили шлях до тривалого примирення щодо історичних питань, але «рішення української влади про героїзацію УПА є не лише обурливим, а й незрозумілим і глибоко розчаровує».

Своєю чергою очільник МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що відмовився від Командорського хреста із зіркою ордена За заслуги перед Польщею. За його словами, рішення позбавити президента України ордену Білого Орла — це стратегічна помилка, від якої виграє лише Москва.

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«Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави. Нам шкода, що замість пошуку рішень, польська сторона вирішила ескалювати це загострення до неприпустимого та неадекватного рівня. Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію», — написав Сибіга.

Навроцький запропонував позбавити Володимира Зеленського ордена Білого Орла після того, як 26 травня указом президента Зеленського № 440/2026 Окремому центру спеціальних операцій Північ ССО ЗСУ було присвоєно найменування на честь Героїв УПА.

Президент України Володимир Зеленський 20 червня повідомив, що відправив президенту Польщі Каролю Навроцькому орден Білого Орла, якого той позбавив його напередодні.

«Напередодні пан президент Польщі зазначив, що орден Білого Орла не є звичайною відзнакою. Це символ найвищої довіри Речі Посполитої. Він означає особливий зв’язок із Польською державою та особливу вдячність народу. Такий символ вимагає не лише заслуг, але й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти. Отже, якщо вважається, що цей особливий символ може залишатись у Катерини Другої, Беніто Муссоліні та Герхарда Шредера, то ми в Україні не будемо із цим сперечатись», — зазначив Зеленський, опублікувавши фото відправки ордена поштою.