Потрясіння для Брюсселю: намір Марін Ле Пен балотуватися на виборах президента Франції поклав край сподіванням ЄС — Politico
Екслідерка ультраправої партії Національне об'єднання Марін Ле Пен у Парижі, Франція, 7 липня 2026 року (Фото: REUTERS/Stephane Mahe)
Намір колишньої лідерки ультраправої партії Національне об'єднання Марін Ле Пен балотуватися на посаду президента Франції поклав край надіям Брюсселю, що вона поступиться місцем молодшому та більш поміркованому наступнику, сказано у матеріалі Politico у середу, 8 липня.
Європейські законодавці, чиновники та аналітики визнали, що перемога як 57-річної Ле Пен, так і голови партії Національне об'єднання Жордана Барделли матиме глибокі наслідки для ЄС. Але дехто описував 30-річного Барделлу як більш прагматичного та менш ідеологічного, що давало надію на те, що з ним буде легше співпрацювати.
Заява Ле Пен про намір боротися за посаду президентки викликала резонанс у Брюсселі, пише Politico. У той час, коли ЄС готується до суперечливих переговорів щодо свого наступного семирічного бюджету та прагне поглибити співпрацю в галузі оборони, багато хто побоюється, що президентство Ле Пен загрожує значно ускладнити досягнення консенсусу серед 27 лідерів блоку.
«Нас турбує загроза з боку крайніх правих, атака на права європейських громадян та політику, спрямовану на їхнє благо. І ми будемо боротися, незалежно від їхніх імен чи прізвищ», — заявила лідерка іспанської фракції Соціалісти та демократи Іратксе Гарсія.
Перед оголошенням Ле Пен кілька законодавців та чиновників висловили перевагу Жордану Барделлу, посилаючись на його досвід роботи в Європейському парламенті, пише Politico. Водночас європейські депутати побоюються, що перемога будь-кого з Національного об'єднання на виборах у Франції 2027 року може ознаменувати «кінець європейського проєкту в тому вигляді, в якому ми його знаємо». Перемога Барделли також могла означати «значний розрив в історичних відносинах Франції з ЄС».
На відміну від Ле Пен, Барделла ніколи не обіцяв скасувати Європейську комісію, вивести Францію з ЄС (le Frexit) або вийти з єврозони. Він також заявляв про свою відкритість до партнерства з іншими консервативними лідерами на арені ЄС, зокрема з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.
Офіційні особи проводять різницю між ним та Ле Пен стосовно відношення до країни-агресора Росії. Ле Пен вважають лояльною до Москви, попри те, що вона намагалася дистанціювалася від РФ після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Барделла менш обтяжений «геополітичним багажем минулого». Але його молодість і порівняна недосвідченість могли вважатися недоліком всередині Національного об'єднання, сказано у матеріалі.
7 липня Марін Ле Пен оголосила, що буде балотуватися в президенти Франції на виборах у 2027 році.
У березні 2025 року Паризький суд визнав Марін Ле Пен і ще вісьмох членів Європарламенту винними в розкраданні коштів ЄС. Їй призначили три роки ув’язнення, з яких два роки — умовно, а один рік вона має провести під електронним наглядом і носити браслет. Також їй заборонили обіймати виборні посади терміном на 45 місяців, з яких 30 місяців — умовно. Це відкриває їй шлях до участі у виборах 2027 року, писало The Guardian.
Чергові президентські вибори у Франції відбудуться у два тури: перший — 18 квітня 2027 року, а другий — 2 травня.