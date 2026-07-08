Намір колишньої лідерки ультраправої партії Національне об'єднання Марін Ле Пен балотуватися на посаду президента Франції поклав край надіям Брюсселю, що вона поступиться місцем молодшому та більш поміркованому наступнику, сказано у матеріалі Politico у середу, 8 липня.

Європейські законодавці, чиновники та аналітики визнали, що перемога як 57-річної Ле Пен, так і голови партії Національне об'єднання Жордана Барделли матиме глибокі наслідки для ЄС. Але дехто описував 30-річного Барделлу як більш прагматичного та менш ідеологічного, що давало надію на те, що з ним буде легше співпрацювати.

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Заява Ле Пен про намір боротися за посаду президентки викликала резонанс у Брюсселі, пише Politico. У той час, коли ЄС готується до суперечливих переговорів щодо свого наступного семирічного бюджету та прагне поглибити співпрацю в галузі оборони, багато хто побоюється, що президентство Ле Пен загрожує значно ускладнити досягнення консенсусу серед 27 лідерів блоку.

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«Нас турбує загроза з боку крайніх правих, атака на права європейських громадян та політику, спрямовану на їхнє благо. І ми будемо боротися, незалежно від їхніх імен чи прізвищ», — заявила лідерка іспанської фракції Соціалісти та демократи Іратксе Гарсія.

Перед оголошенням Ле Пен кілька законодавців та чиновників висловили перевагу Жордану Барделлу, посилаючись на його досвід роботи в Європейському парламенті, пише Politico. Водночас європейські депутати побоюються, що перемога будь-кого з Національного об'єднання на виборах у Франції 2027 року може ознаменувати «кінець європейського проєкту в тому вигляді, в якому ми його знаємо». Перемога Барделли також могла означати «значний розрив в історичних відносинах Франції з ЄС».

На відміну від Ле Пен, Барделла ніколи не обіцяв скасувати Європейську комісію, вивести Францію з ЄС (le Frexit) або вийти з єврозони. Він також заявляв про свою відкритість до партнерства з іншими консервативними лідерами на арені ЄС, зокрема з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

Офіційні особи проводять різницю між ним та Ле Пен стосовно відношення до країни-агресора Росії. Ле Пен вважають лояльною до Москви, попри те, що вона намагалася дистанціювалася від РФ після повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Барделла менш обтяжений «геополітичним багажем минулого». Але його молодість і порівняна недосвідченість могли вважатися недоліком всередині Національного об'єднання, сказано у матеріалі.

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7 липня Марін Ле Пен оголосила, що буде балотуватися в президенти Франції на виборах у 2027 році.

У березні 2025 року Паризький суд визнав Марін Ле Пен і ще вісьмох членів Європарламенту винними в розкраданні коштів ЄС. Їй призначили три роки ув’язнення, з яких два роки — умовно, а один рік вона має провести під електронним наглядом і носити браслет. Також їй заборонили обіймати виборні посади терміном на 45 місяців, з яких 30 місяців — умовно. Це відкриває їй шлях до участі у виборах 2027 року, писало The Guardian.

Чергові президентські вибори у Франції відбудуться у два тури: перший — 18 квітня 2027 року, а другий — 2 травня.