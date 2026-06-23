Лавров пригрозив Україні «комплексом заходів» після попередження Зеленського для Білорусі

Глава Міністерства закордонних справ (МЗС) країни-агресорки РФ Сергій Лавров стверджує, що Москва готова «забезпечити безпеку» свого союзника — Білорусі.

Про це Лавров заявив, коментуючи вимогу президента України Володимира Зеленського до білоруського диктатора Олександра Лукашенка щодо ретрансляторів, пише російське пропагандистське агентство Интерфакс.

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Глава російського МЗС, використовуючи характерні для російської пропаганди тези, звинуватив Київ у спробі втягнути Мінськ «безпосередньо в конфлікт».

Він також зазначив, що «з березня 2025 року діє договір між Російською Федерацією та Республікою Білорусь про гарантії безпеки в рамках Союзної держави».

Лавров пригрозив, що «у разі потреби» Москва готова «вжити цілого комплексу заходів, передбачених договором, щоб забезпечити безпеку нашого союзника».

19 червня президент Володимир Зеленський заявив, що у білоруського диктатора Олександра Лукашенка є тиждень на демонтаж ретрансляторів для російських дронів.

«У нього сьогодні на його вишках є ретранслятори — російські ретранслятори, білоруські. Яка нам різниця? На його території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню, саме населенню. Там у нас немає зараз такого сильного фронту, де Україна і Білорусь. Вбивають там цивільних. Там ретранслятори на відповідних вишках», — заявив український лідер.

Зеленський закликав Мінськ демонтувати ретранслятори, інакше Україна зробить це самостійно.

«Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Чому я кажу тижня? Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми», — сказав він.

Президент також додав, що Лукашенко може зупинити постачання нафтопродуктів, які РФ використовує для своєї армії.

20 червня Зеленський попередив, що Києву відомо про промислові об'єкти на території Білорусі, які допомагають російській армії.

Він повторив попередження, що у Білорусі є тиждень на демонтаж цього обладнання.

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В інтерв'ю ТСН, яке вийшло в ефір 21 червня, Зеленський заявив, що його публічна вимога до Білорусі щодо демонтажу ретрансляторів, які допомагають коригувати російські атаки дронів по Україні, стала останнім кроком після тривалих непублічних попереджень.