Російська та американська делегації на зустрічі в Анкориджі на Алясці, 15 серпня 2025 року (Фото: Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Міністр закордонних справ країни-агресорки Росії Сергій Лавров стверджує, що під час саміту РФ-США на Алясці були обговорені пропозиції Вашингтона щодо врегулювання війни в Україні.

І вони, як сказав Лавров, були прийняті російською стороною, пише в п’ятницю, 26 червня, російське пропагандистське агентство ТАСС.

Він також дорікнув, що «говорити про те, що згоди не було, виходить якось не дуже витончено».

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Таким чином глава МЗС РФ прокоментував заяву державного секретаря США Марко Рубіо про те, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі не було укладено жодної угоди з Росією.

24 червня агентство Reuters звернуло увагу на публічні заяви трьох російських високопоставлених чиновників, які протягом трьох днів почали звинувачувати США в порушенні «домовленостей», нібито досягнутих на Алясці в серпні 2025 року.

Агентство нагадало, що після торішнього саміту на Алясці Москва часто заявляла про так званий «дух Анкориджа» — цією фразою РФ коротко позначала уявлення про те, що тоді Трамп нібито підтримав головну вимогу Кремля щодо відмови України від усього Донбасу, включаючи неокуповані території, в обмін на замороження лінії фронту на решті ділянок.

Водночас США ніколи не підтверджували жодних домовленостей за підсумками саміту, про них не оголошувалося публічно.

25 червня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що «на Алясці не було жодної угоди».

«На Алясці було зроблено пропозицію. Але це ніколи не було угодою», — сказав Рубіо.

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Володимир Путін зустрілися 15 серпня 2025 року на військовій базі в Анкориджі на Алясці.

Головною темою бесіди глави Білого дому з диктатором Путіним була війна, яку РФ розв’язала проти України — при цьому про конкретні домовленості за підсумками зустрічі обидві сторони не повідомляли. Однак незабаром російські дипломати та пропагандисти почали стверджувати, що «сторони досягли певного взаєморозуміння щодо параметрів завершення війни» — і стали регулярно згадувати у своїх виступах та матеріалах фразу «Дух Анкориджа».

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У січні 2026 року агентство Reuters писало, що Росія на переговорах в Абу-Дабі (ОАЕ) знову вимагає від України здати Донбас, оскільки це нібито й є «формула Анкоріджа».

Своєю чергою експерти Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши низку нових заяв російських чиновників, зазначили, що Кремль маніпулює самітом на Алясці, щоб змусити Трампа поступитися вимогам РФ щодо України.

Також у січні президент України Володимир Зеленський заявив, що не має офіційної інформації про «домовленості» в Анкоріджі, але може припустити, що там обговорювали. За його даними, під час зустрічі на Алясці йшлося про Донбас, тимчасово окуповані території та заморожені російські активи.