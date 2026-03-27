«Інформаційна операція Москви»: Латвія спростувала твердження про те, що Україна використовує країни Балтії для ударів по РФ

Озеро у Литві, куди впав, ймовірно, український дрон, що летів атакувати Росію, 23 березня 2026 року (Фото: Vytautas Lebednykas and Karolis Lebednykas/Handout via REUTERS)

Міністерство оборони Латвії спростувало твердження країни-агресора Росії про те, що держави Балтії нібито дозволяють Україні використовувати свої території для атак проти РФ. Про це сказано у пресрелізі латвійського міністерства у п’ятницю, 27 березня.

У заяві говориться, що Росія проводить скоординовану інформаційну операцію проти Латвії, Литви та Естонії з метою дискредитації НАТО, розколу суспільства, зниження довіри до державних інституцій та послаблення підтримки України.

Реклама

Зусилля Москви включають дезінформацію та використання ботів у соціальних мережах.

«Міністерство оборони заявляє, що Латвія, а також Литва та Естонія не беруть участі в плануванні чи здійсненні контратак України проти Росії… Такими заявами Росія демонструє свою слабкість та намагається відвернути увагу від того факту, що вона не в змозі захиститися від успішних українських атак проти російської інфраструктури вздовж узбережжя Балтійського моря», — сказано на сайті латвійського відомства.

У пресрелізі говориться, що країни Балтії підтримують Україну, постачаючи військову техніку, гуманітарну та фінансову допомогу, адже Україна має законне право захищатися від російської агресії.

Читайте також: Федоров показав міністру оборони Литви роботу української ППО в дії

23 березня литовська армія заявила, що невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір країни та впав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

Згодом міністр національної оборони Литви Робертас Каунас повідомив, що дрон міг бути українським. Каунас припустив, що БпЛА, імовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області РФ.

25 березня в пресслужбі Міноборони Латвії повідомили, що Повітряні сили виявили дрон, який вторгся в повітряний простір країни з Росії.

В Естонії 25 березня також повідомили про заліт російського дрона на територію країни, безпілотник влучив у трубу електростанції.

У МЗС України заявили, що «інциденти з дронами у Балтиці» відбуваються постійно. За словами речника Георгія Тихого, партнери з балтійських країн розуміють, що це наслідки російського вторгнення в Україну.