«Інформаційна операція Москви»: Латвія спростувала твердження про те, що Україна використовує країни Балтії для ударів по РФ
Озеро у Литві, куди впав, ймовірно, український дрон, що летів атакувати Росію, 23 березня 2026 року (Фото: Vytautas Lebednykas and Karolis Lebednykas/Handout via REUTERS)
Міністерство оборони Латвії спростувало твердження країни-агресора Росії про те, що держави Балтії нібито дозволяють Україні використовувати свої території для атак проти РФ. Про це сказано у пресрелізі латвійського міністерства у п’ятницю, 27 березня.
У заяві говориться, що Росія проводить скоординовану інформаційну операцію проти Латвії, Литви та Естонії з метою дискредитації НАТО, розколу суспільства, зниження довіри до державних інституцій та послаблення підтримки України.
Зусилля Москви включають дезінформацію та використання ботів у соціальних мережах.
«Міністерство оборони заявляє, що Латвія, а також Литва та Естонія не беруть участі в плануванні чи здійсненні контратак України проти Росії… Такими заявами Росія демонструє свою слабкість та намагається відвернути увагу від того факту, що вона не в змозі захиститися від успішних українських атак проти російської інфраструктури вздовж узбережжя Балтійського моря», — сказано на сайті латвійського відомства.
У пресрелізі говориться, що країни Балтії підтримують Україну, постачаючи військову техніку, гуманітарну та фінансову допомогу, адже Україна має законне право захищатися від російської агресії.
23 березня литовська армія заявила, що невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір країни та впав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.
Згодом міністр національної оборони Литви Робертас Каунас повідомив, що дрон міг бути українським. Каунас припустив, що БпЛА, імовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області РФ.
25 березня в пресслужбі Міноборони Латвії повідомили, що Повітряні сили виявили дрон, який вторгся в повітряний простір країни з Росії.
В Естонії 25 березня також повідомили про заліт російського дрона на територію країни, безпілотник влучив у трубу електростанції.
У МЗС України заявили, що «інциденти з дронами у Балтиці» відбуваються постійно. За словами речника Георгія Тихого, партнери з балтійських країн розуміють, що це наслідки російського вторгнення в Україну.