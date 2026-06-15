Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс та бригадний генерал і командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький (Фото: Третій армійський корпус)

Під час свого першого офіційного візиту до України новопризначений міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс передав бійцям Третього армійського корпусу 14 броньованих машин CVRT.

Про це у понеділок, 15 червня, повідомив Третій армійський корпус.

Мелніс провів зустріч із командувачем Третього армійського корпусу, бригадним генералом Андрієм Білецьким. Після зустрічі латвійський міністр передав українським військовим 14 бронемашин CVRT, які надала Адазька механізована піхотна бригада.

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Фото: Ігор Кузнєцов/NV

Фото: Ігор Кузнєцов/NV

Фото: Ігор Кузнєцов/NV

Білецький зауважив, що латвійські бронемашини Patria вже допомогли звільнити кілометри української території. Він зазначив, що піхота, яка змушена діставатись позицій пішки, ризикує життям набагато більше, ніж військові, які мають можливість користуватись сучасною бронетехнікою.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, Білецький і Мелніс також обмінялися подарунками. Командир корпусу подарував міністру портрет латвійського генерала Петеріса Радзіньша (Pēteris Radziņš), який служив у збройних силах УНР у у 1918−1919 роках, і підписані генералом документи. Мелніс подарував Білецькому чорний хліб, випечений в одній з найвідоміших пекарень Латвії, власник якої підтримує Україну, а також ніж, який виготовив один з латвійських офіцерів.

Загалом Третій армійський корпус отримав від Латвії понад 40 одиниць техніки.

Мелніс, який увійшов до складу нового уряду Латвії, сформованого 28 травня, приїхав у Київ 12 червня. Він не вперше відвідує Україну та Третій армійський корпус, але це перший візит на його новій посаді.

Він провів переговори з міністром оборони України Михайлом Федоровим щодо розширення співпраці у сфері безпілотних технологій. Крім того, латвійський міністр зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.