Глави МЗС Ліги арабських держав зберуться на екстрене засідання 8 березня через удари Ірану
Дим здіймається над містом на тлі американсько-ізраїльського конфлікту з Іраном (Фото: REUTERS/Stringer)
Міністри закордонних справ країн Ліги арабських держав (ЛАД) проведуть позачергове засідання 8 березня у форматі відеоконференції. Низка держав Перської затоки та Близького Сходу заявляла про удари з боку Ірану.
Про це повідомляють регіональні інформагентства, зокрема іракське INA.
Зустріч присвятять темі «агресії Ірану проти арабських країн». За даними джерел, ініціатором скликання засідання виступила Саудівська Аравія.
На тлі ескалації в регіоні низка держав Перської затоки та Близького Сходу заявляла про удари з боку Ірану як відповідь на операцію США та Ізраїлю. У ЛАД входять 22 країни, зокрема Саудівська Аравія, ОАЕ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Йорданія та Ірак.
Операція США та Ізраїлю проти Ірану
28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).
У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.
У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.
1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.
За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.
Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.