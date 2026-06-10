Іран заявив про атаку дронами на П’ятий флот США в Бахрейні

У КВІР стверджують, що Військово-морські сили корпусу запустили безпілотники по об'єкту США (Фото: x.com/US5thFleet)

Корпус вартових ісламської революції заявив, що атакував дронами П’ятий флот США в Бахрейні. Удар нібито завдали рано вранці у середу, 10 червня, у відповідь на американські удари по Ірану.

Про це повідомили у КВІР, передає CNN.

У КВІР стверджують, що Військово-морські сили корпусу запустили безпілотники по об'єкту США о 2:30 за місцевим часом.

Іранська сторона також заявила, що США перед цим атакували райони Джаск, Сірік і острів Кешм. За версією IRGC, унаслідок цих ударів було пошкоджено комунікаційну вежу в Сіріку та знищено два водні резервуари в районі Бамані.

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Водночас повідомлень про повітряну тривогу в Бахрейні за останні години не надходило. CNN звернувся до Центрального командування США по коментар.

В ніч проти 10 червня США розпочали удари по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки. У Вашингтоні заявили, що операція стала відповіддю на збиття американського гелікоптера Apache. Після цього Іран оголосив про запуск ракет і безпілотників по американських цілях у регіоні. Таким чином між США та Іраном триває обмін ударами, який загрожує подальшою ескалацією на Близькому Сході.