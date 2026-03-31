КВІР заявив, що з завтрашнього дня почне атакувати Tesla, Google, Microsoft та інші американські компанії

Корпус вартових ісламської революції заявив, що з 1 квітня почне атакувати американські компанії в регіоні у відповідь на удари по Ірану.

Про це повідомляє видання The Times of Israel.

До списку з 18 компаній, згаданих у погрозі КВІР, увійшли Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla та Boeing.

«Ці компанії мають очікувати на знищення своїх відповідних підрозділів в обмін на кожен теракт в Ірані, починаючи з 20:00 за тегеранським часом у середу, 1 квітня», — йдеться у заяві КВІР.

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24 березня ізраїльське видання Ynet повідомило, що новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї погодився на переговори із США. Перед цим Тегеран відкидав заяви про будь-які прямі перемовини з Вашингтоном. Зокрема, МЗС Ірану називало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

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25 березня видання The New York Times із посиланням на дипломатичні джерела повідомило, що Сполучені Штати через Пакистан направили Ірану план із 15 пунктів щодо припинення війни на Близькому Сході.

Співрозмовники заявили, що загальні положення американського плану стосуються іранської програми балістичних ракет і ядерної зброї.

Іранський режим висунув власну пропозицію про припинення вогню — з вимогою військових репарацій і зі збереженням свого суверенітету над Ормузькою протокою.

26 березня президент США Дональд Трамп заявив, що на прохання Тегерана відклав удари по іранській енергетиці на 10 днів — до понеділка, 6 квітня 2026 року, 20:00 за східним часом.

27 березня видання The Wall Street Journal із посиланням на джерела повідомило, що Пентагон розглядає можливість відправити до 10 тисяч американських військових на Близький Схід на тлі напруги з Іраном.

30 березня прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не змінюють раніше визначені часові рамки операції проти Ірану і продовжують діяти в межах озвученого графіка.