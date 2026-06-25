«Шторм перед тишею»: експрезидент Польщі Квасневський допустив перемир’я в Україні найближчими місяцями

Колишній президент Польщі Александр Квасневський на дискусії у межах URC2026 у Гданську, Польща, 24 червня 2026 року (Фото: Скриншот відео / Victor Pinchuk Foundation)

Колишній президент Польщі Александр Квасневський вважає, що найближчим часом в Україні може бути встановлено режим припинення вогню, але про довготривалий справедливий мир наразі не йдеться. Про це він заявив на дискусії YES у Гданську, що пройшла напередодні Конференції з відновлення України, 24 червня.

Він вважає, що певна форма перемир’я може бути встановлена найближчими місяцями.

«Я думаю, що щось трапиться у найближчі місяці. Не мир. Тому що я не вірю, що поки Путін є лідером Росії, ця країна буде зацікавленою у реальному мирі, і, звичайно, не у справедливому мирі. Але я думаю, що ми близькі до певного перемир’я, до нової ситуації», — сказав Квасневський.

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За його словами, успішні атаки українських безпілотників по Москві, Санкт-Петербургу та інших містах змінили психологічну ситуацію у РФ. Квасневський описав нинішній стан у війні як «шторм перед тишею».

«І це мовчання в сенсі припинення вогню може настати, на мою думку, наступними місяцями», — сказав експрезидент Польщі.

У разі перемир’я союзники мають запропонувати Україні реальні гарантії безпеки, а також вступ в Євросоюз, додав Квасневський.

18 червня журнал The Economist писав, що після саміту G7 відновилися неформальні контакти з Росією та активізувалися переговори між Україною та командою президента США Дональда Трампа.

Раніше президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв про готовність до припинення вогню та переговорів з РФ, зокрема на рівні лідерів.

Російський диктатор Володимир Путін своєю чергою заявляв про «готовність» до переговорів, але на основі стамбульських домовленостей, які включають відмову України від членства у НАТО та скорочення чисельності ЗСУ.