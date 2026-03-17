Російська компанія Квалітет, яка забезпечує російську зброю і техніку спеціальними мастилами, продовжує отримувати високотехнологічну сировину та обладнання від західних хімічних гігантів, таких як Chevron, Exxonmobil, Tannas, BASF і Lanxess.

Про це йдеться у розслідуванні Схем (проєкту Радіо Свобода).

Зазначається, що компанія використовує посередників у Туреччині та ОАЕ. Попри мільярдні державні контракти з підсанкційними російськими збройними заводами, ані ланцюжок постачання західних компонентів через треті країни, ані сама компанія не потрапили під санкції США та ЄС.

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Інформація про оборонні закупівлі в Росії є засекреченою, однак Схеми отримали дані від джерел, що мають доступ до російських податкових баз, про фінансові транзакції однієї з ключових компаній оборонного сектору — групи Квалітет. Після виходу західних конкурентів з російського ринку ця компанія стала фактично монополістом у виробництві авіаційних, гідравлічних і моторних мастил зі спеціальними присадками для військової техніки.

У розслідуванні йдеться, лише за останні два роки НВП Квалітет та Квалітет-Авіа здійснили 487 поставок для підприємств російського військово-промислового комплексу на суму близько мільярда рублів (понад 12 мільйонів доларів США). Серед замовників — основні російські виробники зброї, яка використовується у війні проти України: Курганмашзавод (виробник бойових машин піхоти), Уралвагонзавод (виробник танків), Казанський вертолітний завод і Воткінський завод (виробник балістичних комплексів Іскандер-М).

Фото: Схеми/Радіо Свобода

Експерти, з якими спілкувалися журналісти, зазначають, що без спеціальних технічних мастил і присадок Квалітету двигуни та інші механізми російської військової техніки швидко виходили б з ладу через зношення та перегрів.

Виробництво продукції компанії Квалітет залежить від іноземних складових, постачання яких до Росії заборонено західними урядами. Однак, як встановили Схеми, компанія продовжує систематично імпортувати підсанкційні присадки та лабораторне обладнання від американських брендів, таких як Chevron, Exxonmobil, Tannas, а також німецьких BASF і Lanxess.

Схеми зазначають, що за допомогою дубайської компанії IPU Trading та її турецького партнера Özçinarlar, поставки здійснюються в обхід санкцій. Аналіз митних декларацій в системі ImportGenius показав, що за останні три роки сума таких імпортів склала понад 650 мільйонів рублів (близько 8,5 мільйонів доларів США).

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Фото: Схеми/Радіо Свобода

Експерти з санкційної політики, коментуючи ситуацію для Радіо Свобода, пояснили, що це типовий випадок «схеми реекспорту», за яку компанії-посередники з третіх країн можуть бути включені до санкційних списків.

Запити журналістів до компаній-посередників з ОАЕ та Туреччини залишилися без відповіді. Зокрема, відреагувала лише американська компанія Tannas, яка заявила, що не давала дозволу на постачання своєї продукції до Росії і після звернення Схем розпочала внутрішнє розслідування. Вони також планують впровадити додаткові перевірки для ідентифікації кінцевих споживачів продукції.

Попри те, що всі російські оборонні заводи, які закуповують продукцію Квалітету, вже давно перебувають під західними санкціями, сама група компаній досі не потрапила під економічні обмеження США та ЄС, йдеться в розслідуванні Схем. Санкції проти одного з основних підприємств групи — НВП Квалітет — були введені лише Україною у 2025 році.