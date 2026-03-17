Схеми знайшли оборонного підрядника РФ, що уникнув санкцій та імпортує західні компоненти через Туреччину і ОАЕ — відео

17 березня, 20:10
Журналісти встановили таємного виконавця оборонних замовлень РФ, який уникнув санкцій (Фото: Схеми/Радіо Свобода)

Журналісти встановили таємного виконавця оборонних замовлень РФ, який уникнув санкцій (Фото: Схеми/Радіо Свобода)

Російська компанія Квалітет, яка забезпечує російську зброю і техніку спеціальними мастилами, продовжує отримувати високотехнологічну сировину та обладнання від західних хімічних гігантів, таких як Chevron, Exxonmobil, Tannas, BASF і Lanxess.

Про це йдеться у розслідуванні Схем (проєкту Радіо Свобода).

Зазначається, що компанія використовує посередників у Туреччині та ОАЕ. Попри мільярдні державні контракти з підсанкційними російськими збройними заводами, ані ланцюжок постачання західних компонентів через треті країни, ані сама компанія не потрапили під санкції США та ЄС.

Реклама

Інформація про оборонні закупівлі в Росії є засекреченою, однак Схеми отримали дані від джерел, що мають доступ до російських податкових баз, про фінансові транзакції однієї з ключових компаній оборонного сектору — групи Квалітет. Після виходу західних конкурентів з російського ринку ця компанія стала фактично монополістом у виробництві авіаційних, гідравлічних і моторних мастил зі спеціальними присадками для військової техніки.

Читайте також:
Попередили про наслідки. У США вимагають від Туреччини припинити експорт до РФ деталей для військової техніки — FT

У розслідуванні йдеться, лише за останні два роки НВП Квалітет та Квалітет-Авіа здійснили 487 поставок для підприємств російського військово-промислового комплексу на суму близько мільярда рублів (понад 12 мільйонів доларів США). Серед замовників — основні російські виробники зброї, яка використовується у війні проти України: Курганмашзавод (виробник бойових машин піхоти), Уралвагонзавод (виробник танків), Казанський вертолітний завод і Воткінський завод (виробник балістичних комплексів Іскандер-М).

Схеми/Радіо Свобода
Фото: Схеми/Радіо Свобода

Експерти, з якими спілкувалися журналісти, зазначають, що без спеціальних технічних мастил і присадок Квалітету двигуни та інші механізми російської військової техніки швидко виходили б з ладу через зношення та перегрів.

Виробництво продукції компанії Квалітет залежить від іноземних складових, постачання яких до Росії заборонено західними урядами. Однак, як встановили Схеми, компанія продовжує систематично імпортувати підсанкційні присадки та лабораторне обладнання від американських брендів, таких як Chevron, Exxonmobil, Tannas, а також німецьких BASF і Lanxess.

Схеми зазначають, що за допомогою дубайської компанії IPU Trading та її турецького партнера Özçinarlar, поставки здійснюються в обхід санкцій. Аналіз митних декларацій в системі ImportGenius показав, що за останні три роки сума таких імпортів склала понад 650 мільйонів рублів (близько 8,5 мільйонів доларів США).

Схеми/Радіо Свобода
Фото: Схеми/Радіо Свобода

Експерти з санкційної політики, коментуючи ситуацію для Радіо Свобода, пояснили, що це типовий випадок «схеми реекспорту», за яку компанії-посередники з третіх країн можуть бути включені до санкційних списків.

Запити журналістів до компаній-посередників з ОАЕ та Туреччини залишилися без відповіді. Зокрема, відреагувала лише американська компанія Tannas, яка заявила, що не давала дозволу на постачання своєї продукції до Росії і після звернення Схем розпочала внутрішнє розслідування. Вони також планують впровадити додаткові перевірки для ідентифікації кінцевих споживачів продукції.

https://www.youtube.com/embed/RSxvax7FH2Y

Попри те, що всі російські оборонні заводи, які закуповують продукцію Квалітету, вже давно перебувають під західними санкціями, сама група компаній досі не потрапила під економічні обмеження США та ЄС, йдеться в розслідуванні Схем. Санкції проти одного з основних підприємств групи — НВП Квалітет — були введені лише Україною у 2025 році.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   Санкції проти Росії обхід Росією санкцій Схеми Розслідування Війна Росії проти України

Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter

Загрузка...
Показати ще новини

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати NV.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies

Про файли cookies