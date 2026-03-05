Курдські сили заперечили перетин кордону з Іраном, заявивши, що без «чистого неба» наступ буде самогубством

Курдські опозиційні сили заперечили інформацію про перехід кордону з Іраном і заявили, що не розпочнуть наступ без повітряної підтримки та допомоги США.

Про це у четвер, 5 березня, пише ВВС.

Представниця Партії свободи Курдистану заявила, що такі повідомлення не відповідають дійсності. Вона зазначила, що жоден боєць пешмерга [збройних формувань Іракського Курдистану] не змінював позицій, і переміщення підрозділів наразі не відбувається.

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Представниця також додала, що шість опозиційних груп, які нещодавно об'єдналися в коаліцію, координують свої дії, однак для початку перекидання сил їм потрібна підтримка США. За її словами, найближчим часом таких кроків не очікується.

«Йдеться не про години чи дні. Ми не можемо рухатися, якщо повітря над нами не буде чистим. Нам потрібно побачити знищення складів зі зброєю. Інакше це буде самогубством», — підкреслила вона.

Представниця партії також закликала створити безпольотну зону, яка могла б захистити курдські формування. За її словами, іранський режим дуже жорстокий, а найсучаснішою зброєю, якою наразі володіють курдські сили, є автомат Калашникова.

4 березня CNN писало, що Центральне розвідувальне управління США працює над озброєнням курдських сил для організації народного повстання в Ірані, ведучи переговори з іранською опозицією та курдськими лідерами в Іраку. Очікується, що курдські сили можуть взяти участь у наземних операціях на заході Ірану та створити умови для масових протестів у великих містах країни.

Однак Білий дім поки не підтверджував інформацію про те, що Вашингтон планує використати курдські формування у такій ролі.

Курди — це етнічна меншина без офіційної держави. Сьогодні налічується близько 25−30 мільйонів курдів, більшість з яких проживає в регіоні, що простягається через частини Туреччини, Іраку, Ірану, Сирії та Вірменії. Більшість курдів — мусульмани-суніти, але курдське населення має різноманітні культурні, соціальні, релігійні та політичні традиції, а також різноманітні діалекти.

Інфографіка: NV

Операція США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого Ізраїль і США заявили про атаки по Ірану — операції під назвою Рев лева (Ізраїль) та Епічна лють (США).

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У Тегерані та низці інших великих міст Ірану прогриміли численні вибухи. Згодом Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що 86-річний аятола Алі Хаменеї загинувв результаті атаки у своїй резиденції, яка була повністю зруйнована. Також було підтверджено смерть головнокомандувача Корпусу вартових ісламської революції(КВІР) Мохаммеда Пакпура. За даними агентства IRNA, під час атаки було ліквідовано і головного радника з питань безпеки верховного лідера Ірану Алі Шамхані.

У відповідь на атаку Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США у Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії і Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося у Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді. Ізраїль у відповідь атакував об'єкти Хезболли в Лівані.

1 березня президент США Дональд Трамп заявив, що лідери Ірану хочуть відновити переговори, і він на це погодився, але не уточнив строки. За оцінками Білого дому, внаслідок операції Епічна лють було ліквідовано 48 керівників іранського режиму.

За словами Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів. Як зазначили у Збройних силах США, під час операції проти Ірану загинули чотири американські військові.

Представник ліквідованого аятоли в Раді національної безпеки Ірану Алі Ларіджані 2 березня заявив, що Іран не буде вести переговорів зі США.

